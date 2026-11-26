Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что украинская атака на резиденцию Владимира Путина в декабре 2025 года заставила российского президента сделать шаг назад в мирных переговорах. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору медиахолдинга Axel Springer Матиасу Депфнеру. При этом сам Трамп ранее заявлял, что не верит в украинскую атаку на резиденцию Путина, а американская разведка, по данным СМИ, пришла к выводу, что резиденция не была целью украинских беспилотников.

«Меня попросили заняться этим [переговорами] примерно год назад. В ноябре мы начали добиваться определенного прогресса. Затем в конце декабря украинцы атаковали резиденцию Путина, что, думаю, заставило его сделать шаг назад в переговорах. В феврале мы снова добились некоторого прогресса, но тогда казалось, что пути вперед нет, поэтому обе стороны решили посмотреть, чего смогут добиться на поле боя», — сказал Кушнер.

В том же интервью Кушнер заявил, что территориальный вопрос остается одной из главных проблем переговоров. По его словам, к такому выводу он и другой американский переговорщик Стив Уиткофф пришли после многочасовых бесед с Путиным и российской делегацией. При этом Кушнер выразил надежду, что соглашение о послевоенной системе безопасности позволит сторонам приблизиться к разрешению территориального спора.

29 декабря 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы попыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника. Все они, по утверждению Лаврова, были сбиты. Российские власти тогда объявили о пересмотре своей позиции на переговорах. Однако в первоначальных сообщениях Минобороны и губернатора Новгородской области говорилось лишь о 41 сбитом над регионом беспилотнике, а о попытке удара по резиденции не упоминалось. The Insider тогда разобрал противоречия в официальной версии российских властей. Президент Украины Владимир Зеленский также отверг обвинения, назвав сообщения об атаке фейком.

Первоначально Трамп заявил, что был очень зол, когда Путин рассказал ему о предполагаемой атаке. Однако 5 января американский президент сообщил, что больше не верит в эту версию: «Я не верю, что этот удар произошел. Что-то произошло довольно неподалеку, но это не имело к этому никакого отношения». Трамп пояснил, что ранее располагал только информацией, полученной от Путина.

Еще 31 декабря 2025 года американский телеканал PBS сообщил со ссылкой на американского чиновника, что ЦРУ пришло к выводу: украинские беспилотники не были нацелены на резиденцию Путина. По словам другого источника телеканала, знакомого с содержанием встречи, директор ЦРУ Джон Рэтклифф доложил об этом Трампу. Таким образом, нынешнее заявление Кушнера противоречит как выводам американской разведки, о которых сообщал PBS, так и последующей публичной позиции самого Трампа.