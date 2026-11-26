Второй конвой российских судов, который сопровождает фрегат «Адмирал Головко», развернулся в Средиземном море. Об этом сообщили OSINT-аналитики Sonarrow и GeoInsider со ссылкой на спутниковые снимки. Это произошло после того, как Украина успешно атаковала корвет «Меркурий» и еще одно судно, входящие в другой конвой, перевозивший военные грузы.

OSINT-исследовали сообщили, что конвой российских судов, в состав которого входят «Адмирал Головко», LADY D (IMO:9349289), LADY R (IMO: 9161003), MAIA-1 (IMO: 9358010) и, вероятно, YELNYA (IMO: 6813095), несколько дней снижали скорость у берегов Туниса. В итоге 24 ноября они развернулись: в этот день их заметили у берегов Алжира, направляющимися обратно к Гибралтарскому проливу. OSINT-проект GeoInsider пишет:

«После ударов по связанным с Россией судам в Бенгази Москва, возможно, пересматривает свои планы в Средиземном море».

Как отмечает Sonarrow, на спутниковых снимках видны корабль «Адмирал Головко» и три судна, четвертое — YELNYA — на снимки не попало.

Из данных сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученных The Insider, следует, что суда LADY D, LADY R и MAIA-1, которые ходят под российским флагом, покинули порт Балтийск в Калининградской области во второй половине или конце октября. При этом детально их маршрут неизвестен: большую часть времени эти суда плывут с отключенными радиосигналами (AIS), тем самым скрывая свое местоположение от сервисов по наблюдению за движением в море.

Все три судна в мае 2022 года были включены в американский санкционный список. Кроме того, по данным ГУР Украины, LADY D и MAIA-1 среди прочего участвуют в перевозках российского экспортного вооружения, а LADY R занимается логистическим обеспечением Минобороны РФ. LADY R также находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Японии, а MAIA-1, помимо перечисленных стран, еще и под ограничениями Новой Зеландии.

Кроме того, согласно докладу МИД Японии от мая 2025 года, LADY R и MAIA-1 использовались для транспортировки контейнеров из Северной Кореи в Россию в рамках военно-технического сотрудничества двух стран.

Ранее 22 ноября недалеко от порта Бенгази были атакованы российский корвет «Меркурий» и российское грузовое судно. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешный удар по российским судам у берегов Ливии. Кроме того, он подтвердил и успешную атаку на российское судно в Финском заливе.

При этом союзники Киева, в частности Италия и Норвегия, попросили Украину проявлять осторожность и не распространять войну с Россией на другие регионы. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепуль 26 ноября также заявил, что «настоятельно бы предостерег от того, чтобы позволить этому конфликту распространяться географически».