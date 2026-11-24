Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg подтвердил удар по российскому судну в Финском заливе. По его словам, некоторые партнеры Киева выразили обеспокоенность происходящим в Балтийском море. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что Осло хочет «стабильности в близлежащих районах», а глава МИД Италии Антонио Таяни выразил обеспокоенность из-за ударов Украины по российским судам у берегов Ливии.

В интервью Bloomberg, комментируя удары БПЛА по российскому судну Sparta II в Финском заливе, Зеленский заявил:

«Мы всë сделали правильно. Любое судно под российским флагом, всë, что перевозит оружие или подсанкционные грузы, в которых может быть всё что угодно, является для нас законной целью как в российских территориальных водах, так и в нейтральных. Мы наносили удар в российских территориальных водах. У нас было на это полное право, а то, что судно потом дрейфовало [в сторону побережья Финляндии], — ну, конечно, вопросы возникают».

Украинский лидер признал, что удары по Sparta II вызывали разную реакцию и «некоторые европейские партнеры обеспокоены тем, что происходит в Балтийском море». Зеленский заверил, что поручил министрам и военным активнее взаимодействовать с союзниками, «чтобы у них было достаточно информации и не возникало никаких неожиданностей».

Как отмечает агентство Reuters, об ударах БПЛА в Балтийском море высказался и министр обороны Норвегии Торе Сандвик. По его словам, с Украиной ведется диалог о необходимости стабильности в близлежащих районах. Он отметил:

«Все атаки немедленно бы прекратились, если бы Россия остановила эту войну. При этом мы уделяем особое внимание тому, чтобы Украина осуществляла такие действия в соответствии с нормами международного права. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос с украинской стороной. Мы также подчеркиваем, что они должны учитывать нашу потребность в стабильности в прилегающих к нам районах. Сейчас мы ведем хороший диалог с Украиной по этому вопросу».

Ранее Зеленский подтвердил, что Украина потопила у берегов Ливии корвет «Меркурий» — российский военный корабль, а также нанесла удар еще по одному российскому судну рядом с Бенгази.

МИД Италии 24 ноября выпустил заявление, согласно которому министр иностранных дел страны Антонио Таяни в беседе с украинским коллегой Андреем Сибигой выразил обеспокоенность атаками Украины в ливийском порту Бенгази. Таяни подчеркнул «важность продолжения усилий Италии по предотвращению распространения конфликта с Россией на Средиземное море». Он также заверил, что «Италия считает необходимым уважать суверенитет Ливии». При этом Таяни отметил, что Рим продолжит поддерживать оборону Киева на пути к справедливому и прочному миру.