Ефремовский завод синтетического каучука

Ефремовский завод синтетического каучука (ОАО «ЕЗСК») — одно из старейших предприятий российской химической промышленности, которое специализируется на выпуске синтетических каучуков. Завод открылся в 1933 году, став одним из первых подобных производств в СССР.

ЕЗСК — крупнейший в РФ производитель жидких синтетических каучуков и единственный в стране производитель высокомолекулярного и низкомолекулярного полиизобутилена. Эти полимерные материалы применяются в резинотехнической промышленности, электротехнике, при изготовлении клеев, герметиков и смазочных материалов.

Часть продукции предприятия имеет двойное назначение. В сентябре Генштаб ВСУ утверждал, что Ефремовский завод задействован в производстве компонентов твердого ракетного топлива, в том числе для баллистических ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер».

Еще в середине мая 2023-го, более чем за два с половиной года до первых публичных сообщений об ударах по предприятию, Украина ввела против Ефремовского завода санкции. Предприятие неоднократно подвергалось атакам украинских беспилотников. В ночь на 24 декабря прошлого года в районе производства синтетического каучука вспыхнул пожар. Губернатор Тульской области тогда также подтвердил возгорание на промышленном предприятии, не назвав его. В сентябре текущего года об ударе по ЕЗСК отчитался украинский Генштаб.

Ефремовская ТЭЦ

Ефремовская теплоэлектроцентраль и завод синтетического каучука исторически связаны. Оба предприятия строились одновременно: работы по возведению станции начались в 1931 году, а в 1933-м ее ввели в эксплуатацию. Изначально ТЭЦ создавалась специально для обслуживания химического предприятия, следует из материалов Системного оператора Единой энергетической системы России.

На протяжении почти трех десятилетий станция входила в состав завода синтетического каучука в качестве отдельного цеха. Только в апреле 1960 года ее передали в ведение регионального энергетического управления «Тулэнерго».

Сейчас станция входит в состав компании «РИР Энерго», до апреля 2025 года носившей название «Квадра». В 2022 году, уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, компания перешла под контроль «Росатома». В октябре того же года принадлежащее госкорпорации АО «Русатом Инфраструктурные решения» завершило процедуру принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров «Квадры».

Удары по российской каучуковой промышленности

В течение 2026 года украинские военные неоднократно атаковали российских производителей синтетических каучуков. К 25 октября налетам подверглись как минимум шесть из примерно десяти крупных предприятий российской каучуковой промышленности. Среди них — «Тольяттикаучук» в Самарской области, «Омский каучук» и «Воронежсинтезкаучук».

Атаки на другие регионы России

В Новороссийске в результате ночной атаки беспилотников пострадали три человека, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В городе повреждены многоквартирный и частные дома. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о перехвате за ночь 45 беспилотников. На фоне атаки временно перекрывали Ладожский мост. По словам губернатора, сама переправа не пострадала.