В ночь на пятницу на фоне атаки украинских беспилотников в городе Ефремов Тульской области прогремели взрывы в районе Ефремовского завода синтетического каучука, задействованного в производстве компонентов твердого ракетного топлива, и Ефремовской ТЭЦ, входящей в структуру госкорпорации «Росатом». Это как минимум третий случай за последние 12 месяцев, когда поступают сообщения об ударе по химическому предприятию. С мая 2023 года завод находится под украинскими санкциями.
Тульский губернатор Дмитрий Миляев отчитался об уничтожении четырех украинских беспилотников над регионом. По его словам, в результате падения обломков повреждены окна трех частных домов в Ефремовском муниципальном округе. Как утверждается, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В свою очередь издание Astra пишет, что один из взрывов произошел на территории Ефремовского завода синтетического каучука, другой — в районе Ефремовской ТЭЦ.
На кадрах с места событий видно возгорание. Жители города жалуются на перебои с отоплением после атаки.
Ефремовский завод синтетического каучука
Ефремовский завод синтетического каучука (ОАО «ЕЗСК») — одно из старейших предприятий российской химической промышленности, которое специализируется на выпуске синтетических каучуков. Завод открылся в 1933 году, став одним из первых подобных производств в СССР.
ЕЗСК — крупнейший в РФ производитель жидких синтетических каучуков и единственный в стране производитель высокомолекулярного и низкомолекулярного полиизобутилена. Эти полимерные материалы применяются в резинотехнической промышленности, электротехнике, при изготовлении клеев, герметиков и смазочных материалов.
Часть продукции предприятия имеет двойное назначение. В сентябре Генштаб ВСУ утверждал, что Ефремовский завод задействован в производстве компонентов твердого ракетного топлива, в том числе для баллистических ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер».
Еще в середине мая 2023-го, более чем за два с половиной года до первых публичных сообщений об ударах по предприятию, Украина ввела против Ефремовского завода санкции. Предприятие неоднократно подвергалось атакам украинских беспилотников. В ночь на 24 декабря прошлого года в районе производства синтетического каучука вспыхнул пожар. Губернатор Тульской области тогда также подтвердил возгорание на промышленном предприятии, не назвав его. В сентябре текущего года об ударе по ЕЗСК отчитался украинский Генштаб.
Ефремовская ТЭЦ
Ефремовская теплоэлектроцентраль и завод синтетического каучука исторически связаны. Оба предприятия строились одновременно: работы по возведению станции начались в 1931 году, а в 1933-м ее ввели в эксплуатацию. Изначально ТЭЦ создавалась специально для обслуживания химического предприятия, следует из материалов Системного оператора Единой энергетической системы России.
На протяжении почти трех десятилетий станция входила в состав завода синтетического каучука в качестве отдельного цеха. Только в апреле 1960 года ее передали в ведение регионального энергетического управления «Тулэнерго».
Сейчас станция входит в состав компании «РИР Энерго», до апреля 2025 года носившей название «Квадра». В 2022 году, уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, компания перешла под контроль «Росатома». В октябре того же года принадлежащее госкорпорации АО «Русатом Инфраструктурные решения» завершило процедуру принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров «Квадры».
Удары по российской каучуковой промышленности
В течение 2026 года украинские военные неоднократно атаковали российских производителей синтетических каучуков. К 25 октября налетам подверглись как минимум шесть из примерно десяти крупных предприятий российской каучуковой промышленности. Среди них — «Тольяттикаучук» в Самарской области, «Омский каучук» и «Воронежсинтезкаучук».
Атаки на другие регионы России
В Новороссийске в результате ночной атаки беспилотников пострадали три человека, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В городе повреждены многоквартирный и частные дома. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о перехвате за ночь 45 беспилотников. На фоне атаки временно перекрывали Ладожский мост. По словам губернатора, сама переправа не пострадала.
В Санкт-Петербурге местные жители сообщали о взрывах в восьми районах города: Центральном, Петроградском, Василеостровском, Приморском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Невском. В Приморском районе поврежден один из верхних этажей жилого комплекса «Шуваловский» на улице Лидии Зверевой. В аэропорту Пулково временно ограничивали прием и отправление рейсов.
Как утверждают в Минобороны РФ, за ночь над регионами страны, а также аннексированным Крымом сбили более 300 дронов. Однако Санкт-Петербург и Краснодарский край в сводке ведомства не упоминаются.