Украина атаковала уже 6 из 10 крупных российских заводов каучука. Их продукцию используют в производстве военной техники и ракетного топлива

Украинские беспилотники к 25 октября атаковали шесть из примерно десяти крупных предприятий российской каучуковой промышленности. Всего по ним, согласно опубликованным украинской стороной подсчетам, было нанесено 11 результативных ударов. Среди целей — «Тольяттикаучук», «Омский каучук» и «Воронежсинтезкаучук». Синтетические каучуки применяются при производстве военной техники, а отдельные виды полимеров, связанных с каучуковой промышленностью, используются в качестве компонентов твердого ракетного топлива, на котором работают в том числе баллистические ракеты «Искандер-М».

За одни сутки, 24 октября, украинские беспилотники атаковали два крупных российских химических предприятия — «Тольяттикаучук» в Самарской области и «Омский каучук» в Омске. Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу в Тольятти, а губернатор Омской области сообщил об атаке на северный промышленный узел города.

В ночь на 24 октября после атаки беспилотников на территории «Тольяттикаучука» начался крупный пожар, сообщили мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+. По утверждению украинского Генштаба, в районе предприятия произошли взрыв и возгорание. Мэр Тольятти Илья Сухих сообщил о повреждении нескольких промышленных объектов, не назвав их. Предварительно, погибших и пострадавших не было.

«Тольяттикаучук» входит в группу «Татнефть» и производит изопреновые, бутадиен-стирольные и бутилкаучуки, мономеры, углеводородные фракции и высокооктановые присадки к бензину. Согласно данным предприятия, на него приходится около четверти российского рынка синтетических каучуков.

Позднее 24 октября сообщения об атаке поступили из Омска, расположенного более чем в 2500 километрах от украинской границы. По данным Exilenova+, беспилотники поразили завод «Омский каучук», после чего начался масштабный пожар. Предварительная геолокация указывала на район установок Д-3, связанных с производством метил-трет-бутилового эфира, и Д-5. Независимого подтверждения повреждения именно этих установок нет.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку на северный промышленный узел города, но не назвал пострадавшие предприятия. «Омский каучук» входит в группу «Титан» и выпускает синтетические каучуки, фенол, ацетон и другую нефтехимическую продукцию.

Помимо химического предприятия, в Омске был атакован логистический центр Ozon. Компания подтвердила попадание беспилотника и пожар на складе. Сотрудников эвакуировали, предварительно никто не пострадал.

Один завод атаковали как минимум четыре раза

«Тольяттикаучук» стал наиболее часто атакуемым предприятием в этой отрасли: по опубликованным сообщениям, украинские беспилотники наносили по нему удары не менее четырех раз — в апреле, июне, сентябре и октябре 2026 года. После атаки в ночь на 12 сентября Генштаб ВСУ также сообщал о попадании и пожаре.

Еще три атаки пришлись на Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане.

25 сентября украинские военные заявили о поражении Ефремовского завода в Тульской области и «Воронежсинтезкаучука» в Воронеже. По утверждению Генштаба ВСУ, оба предприятия участвуют в производстве компонентов твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет комплекса «Искандер». Российские власти сообщали о повреждении производственных зданий в Воронежской области, но не уточняли названия предприятий.

В сентябре беспилотники также атаковали промышленную зону Нижнекамска в Татарстане, где расположен «Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших российских производителей синтетических каучуков. Однако подтверждений попадания непосредственно по его производственным мощностям нет.

По подсчетам, опубликованным украинской стороной, к 25 октября шесть из примерно десяти крупных российских предприятий каучуковой промышленности подверглись в общей сложности 11 результативным атакам. Независимо подтвердить результативность всех этих ударов и оценить ущерб, нанесенный производственным мощностям, пока невозможно.

При чем здесь ракеты «Искандер»

Синтетический каучук используется не только для изготовления автомобильных шин. Из него производят шланги, уплотнители, амортизирующие элементы и другие резинотехнические изделия, применяемые в том числе в военной технике.

Однако отдельные полимеры, относящиеся к каучуковой и нефтехимической промышленности, имеют более непосредственное отношение к производству ракет.

Например, бутадиен-акрилонитрильные полимеры. Они могут использоваться в качестве связующего в составе твердого ракетного топлива. Связующее удерживает окислитель, металлическое горючее и другие компоненты в едином прочном заряде, предотвращая образование трещин и обеспечивая необходимые механические свойства. При этом органический полимер сам участвует в горении, выступая дополнительным топливным компонентом.

Другой пример — полибутадиен с концевыми гидроксильными группами (HTPB), который широко применяется в современных твердых ракетных топливах.

Замена такого связующего требует изменения рецептуры топлива и проведения новых испытаний: от химического состава и механических свойств заряда зависят надежность и характеристики ракетного двигателя.

На твердом топливе работают двигатели российских баллистических ракет «Искандер-М». Именно поэтому предприятия, производящие соответствующие полимеры или сырье для них, могут представлять интерес для украинских военных.

При этом производство обычных шинных каучуков не означает автоматически, что конкретный завод поставляет компоненты для ракетного топлива. Открытых данных недостаточно, чтобы установить такую связь для каждого из атакованных предприятий.

Зависимость российской оборонной промышленности от химического сырья

Как ранее выяснил The Insider, российские оборонные предприятия зависят от зарубежных поставок целого ряда химических веществ, необходимых для производства взрывчатки и ракетного топлива. Среди них — полимерные связующие, пластификаторы, стабилизаторы и различные реагенты. Значительная часть этих компонентов поступает из Китая.

В частности, группа «Азот-взрыв», поставляющая продукцию оборонному Заводу имени Свердлова в Дзержинске, в 2025 году закупала китайский полиизобутилен через казахстанского посредника. Это вещество используется как связующее при производстве взрывчатки.

Еще один важный компонент — акрилонитрил, применяемый при получении полимеров, в том числе используемых в твердом ракетном топливе. По изученным The Insider данным, Пермский пороховой завод потребляет около 1600 тонн акрилонитрила за полгода. Из них примерно 600 тонн поступают из Беларуси, с предприятия в Новополоцке.

Таким образом, удары по российской каучуковой промышленности затрагивают не только производство шин и резинотехнических изделий, но потенциально и химическую сырьевую базу оборонных предприятий. Однако степень влияния атак на выпуск ракет и другой военной продукции пока неизвестна.