Министерство образования и Министерство цифровизации Польши подготовили законопроект о минимальном возрасте для доступа к социальным сетям. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на министра образования страны Барбару Новацку. По ее словам, новые нормы, которые запретят подросткам пользоваться соцсетями, могут вступить в силу с 1 января 2028 года.

Новацка отметила, что два министерства разработали совместный законопроект, который разрешит пользоваться социальными сетями только лицам, достигшим 15-летнего возраста. Она заявила:

«Оптимальным решением было бы введение запрета с 1 января 2028 года. Можно ли сделать это быстрее? Отлично. На самом деле такие ограничения могли бы действовать уже сегодня, если бы операторы связи и платформы взялись за дело. Вопрос в том, поставят ли они свои финансовые интересы выше безопасности детей».

Министр напомнила, что Евросоюз намерен принять схожий запрет на уровне всего объединения, однако предложенный Еврокомиссией срок — через три года — не устраивает Польшу. Новацка сказала:

«Детей надо защищать здесь и сейчас, а не шагать к этому слишком медленно. Есть и другие европейские государства — наши партнеры, которые также заявляют о желании ускорить эти изменения».

По ее словам, проверку возраста можно обеспечить разными способами. Операторы связи могли бы отключать пользователям отдельные услуги — например, на специальных SIM-картах для детей. Кроме того, подтверждение возраста можно было бы проходить через приложение mObywatel («Мой гражданин») — официальное государственное приложение в Польше, электронный кабинет гражданина.

Ранее Еврокомиссия представила законопроект EU KIDS Act, который вводит единые для всего Евросоюза возрастные ограничения на использование социальных сетей. Детям младше 13 лет предлагается запретить доступ к соцсетям, а самостоятельно создавать аккаунты можно будет только с 15 лет.

Власти Греции заявляли, что намерены запретить социальные сети для лиц младше 15 лет с 1 января 2027 года. Во Франции подобный законопроект был принят, однако затем отклонен Конституционным советом. Аналогичные меры обсуждались в Испании, Чехии и ряде других стран.