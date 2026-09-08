Макрон попросил главу ЕК разработать общеевропейский закон, запрещающий соцсети детям младше 15 лет. Во Франции введение запрета провалилось

Президент Франции Эммануэль Макрон отправил письмо главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвал разработать «общеевропейский законодательный акт», запрещающий детям младше 15 лет пользоваться соцсетями. Об этом сообщило агентство Reuters. Ранее во Франции был принят законопроект о запрете соцсетей для лиц младше 15 лет. Однако Конституционный совет страны заблокировал этот акт, посчитав его чрезмерным ограничением свободы выражения мнений несовершеннолетних.

В письме к фон дер Ляйен, которое было отправлено еще 29 августа, Макрон призвал «защитить всех детей в Евросоюзе» и ввести надежную систему проверки возраста в соцсетях. Как отмечает Reuters, Макрон сделал своим приоритетом введение ограничений для подростков на пользование соцсетями до президентских выборах во Франции в 2027 году. По его мнению, алгоритмы соцсетей вызывают зависимость и должны жестче регулироваться.

В конце июля парламент Франции принял соответствующую норму для лиц младше 15 лет. Она должна была вступить в силу с сентября. Однако в августе Конституционный совет заблокировал законопроект, посчитав инициативу чрезмерным ограничением свободы выражения мнений несовершеннолетних. Макрон заявил, что законопроект будет доработан.

Дискуссии о необходимости запрета соцсетей для несовершеннолетних набрали ход после того, как в декабре 2025 года лицам моложе 16 лет был заблокирован доступ к соцсетям. Как подчеркивает Reuters, Урсула фон дер Ляйен ранее обещала разработать норму, которая ограничит доступ детей к подобным площадкам. Она сослалась на экспертов, которые рекомендовали разрешить лицам младше 13 лет пользоваться соцсетями только под присмотром взрослых. По их мнению, смягчать ограничения необходимо по мере взросления человека. Макрон же настаивает на жестком запрете соцсетей для подростков.