Meta согласилась выплатить до $16,7 млрд по делу о вреде соцсетей детям. Для подростков введут ночную блокировку

Meta согласилась выплатить до $16,68 млрд, чтобы урегулировать дело о вреде Facebook и Instagram для детей. Компания также обязалась автоматически ограничивать подросткам время в соцсетях и блокировать основные функции приложений ночью. Соглашение не предусматривает признания вины и должно получить одобрение суда.

Разбирательство началось 18 августа в федеральном суде Окленда в Калифорнии. Генпрокуроры Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси обвиняли Meta в сознательном создании вызывающих зависимость функций и сокрытии их опасности. Еще 25 штатов утверждали, что компания без согласия родителей собирала данные детей младше 13 лет и использовала их в том числе для обучения моделей искусственного интеллекта.

Первоначально иск подали 29 штатов. В итоговое многостороннее соглашение, как уточнила Meta, вошли 52 генпрокурора американских штатов, территорий и округа Колумбия. Судебный процесс должен был продолжаться до восьми недель, на нем ожидалось выступление Марка Цукерберга, а глава Instagram Адам Моссери уже дал показания.

Для пользователей младше 18 лет установят автоматический лимит в два часа в день. В него войдет суммарное время в Facebook и Instagram, включая использование нескольких аккаунтов. Сам подросток отключить ограничение не сможет, для этого потребуется разрешение родителя.

С полуночи до шести утра подросткам заблокируют ленты Facebook и Instagram, Stories, Explore и Reels. С восьми утра до трех часов дня приложения по умолчанию перестанут присылать уведомления, кроме личных сообщений и предупреждений о безопасности аккаунта. Личные сообщения не подпадут ни под дневной лимит, ни под ночную блокировку.

Приложения также будут напоминать подросткам о времени на экране после каждых 15 минут непрерывного использования и по достижении 60 и 90 минут за день. Пользователи смогут выбрать неперсонализированную ленту и отключить автоматическое воспроизведение видео. Количество лайков скроют по умолчанию, а фильтры, имитирующие пластические операции и чрезмерный макияж, заблокируют.

Meta обязалась усилить определение возраста пользователей и выявление аккаунтов детей младше 13 лет. Родители будут получать уведомления о дополнительных аккаунтах подростка, подозрительных контактах и попытках изменить защитные настройки. Большинство требований соглашения будут действовать десять лет, их соблюдение проверит независимый аудитор.

Около $5,3 млрд из общей суммы Meta выплатит только в том случае, если YouTube и TikTok введут аналогичные ограничения и каждый также согласится заплатить по $5,3 млрд. Тогда дневной лимит ужесточат до одного часа на каждое приложение, а ночную блокировку расширят до периода с 22:00 до 7:00. Meta объясняет это тем, что подростки при ограничении одной платформы переходят в другие приложения.

Выплаты распределят на десять лет. Meta также ожидает единовременно учесть около $10 млрд юридических расходов, связанных с соглашением. В 2025 году компания получила $60 млрд чистой прибыли при выручке $201 млрд.

До соглашения Meta оценивала максимальные возможные штрафы в $1,4 трлн, тогда как представители штатов называли более реалистичной сумму около $200 млрд. Компания отрицала, что намеренно создавала вызывающие зависимость продукты, и указывала, что зависимость от соцсетей не признана отдельным психиатрическим диагнозом.

Соглашение завершает один из крупнейших судебных разбирательств против социальных сетей. Meta, Google, TikTok и другие платформы остаются ответчиками по тысячам похожих исков.