В США начался суд против Meta об умышленном развитии у детей зависимости от Facebook и Instagram. Компании грозит штраф до $1,4 трлн

Корпорация Meta на протяжении многих лет обманывала общественность, целенаправленно превращая детей в компульсивных пользователей Facebook и Instagram ради роста рекламной выручки. Об этом заявила во вступительной речи на процессе в федеральном суде Окленда (Калифорния) юрист офиса генпрокурора Калифорнии Меган О'Нил, передает Bloomberg. По ее словам, 29 штатов, подавших иск против Meta, добиваются, чтобы компанию привлекли к ответственности за введение в заблуждение детей и родителей относительно рисков для безопасности и вторжения в частную жизнь. Она сказала:

«Бизнес-модель Meta можно свести к четырем словосочетаниям: зацепить пользователя, удерживать его как можно дольше, собирать его данные и скрывать правду. Самые молодые — лучшие: их легче всего зацепить, и именно на них компания в долгосрочной перспективе зарабатывает больше всего».

Meta отвергла обвинения и назвала претензии генпрокуроров попыткой добиться неразумных изменений в дизайне продуктов и «непомерной выплаты», указав, что штаты не привели доказательств введения пользователей в заблуждение. Дело касается нарушений законов о защите потребителей и федерального закона о защите данных, которые предусматривают штраф до $20 тысяч за каждое нарушение, причем при умножении на миллионы юных пользователей платформ сумма быстро растет. По собственным расчетам Meta, при поражении в суде ей грозят штрафы на сумму до $1,4 трлн — то есть близко к ее рыночной капитализации. Сами генпрокуроры точную сумму претензий не называли, но на слушании на прошлой неделе О'Нил оценила ее ближе к $193 млрд — это сопоставимо с соглашением на $206 млрд, которое власти штатов заключили с табачными компаниями в 1998 году.

О'Нил подчеркнула, что дело касается не контента в Instagram и Facebook, а дизайна самих платформ. «Мы здесь не для того, чтобы возлагать на Meta ответственность за то, что в мире есть плохие люди, которые публикуют плохой контент. Мы возлагаем на Meta ответственность за ее собственное поведение — за решения, которые она принимала», — заявила юрист.

Процесс, который должен продлиться около пяти недель, проходит на фоне глобальной критики соцсетей за вред, наносимый психическому здоровью подростков. Власти Австралии и Европы в последний год ввели или предложили прямые запреты на соцсети для несовершеннолетних, тогда как законодательные попытки в США пока успехом не увенчались. Кроме того, Европейская комиссия 10 июля приняла предварительное решение, в котором признала компанию Meta виновной в нарушении Закона о цифровых услугах (Digital Services Act) ЕС. Как говорится в заявлении Комиссии, дизайн Instagram и Facebook вызывает привыкание.