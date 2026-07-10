Дизайн Facebook и Instagram «вызывает привыкание» и нарушает Закон о цифровых услугах ЕС — расследование Еврокомиссии

Европейская комиссия 10 июля приняла предварительное решение, в котором признала компанию Meta виновной в нарушении Закона о цифровых услугах (Digital Services Act) ЕС. Как говорится в заявлении Комиссии, дизайн Instagram и Facebook вызывает привыкание:

«Расследование Комиссии показывает, что Meta не оценила должным образом риски, связанные с вызывающим привыкание дизайном, для физического и психического благополучия пользователей, включая несовершеннолетних и уязвимых взрослых. <...> На данном этапе расследования Комиссия считает, что Meta необходимо внести изменения в дизайн как Instagram, так и Facebook».

В числе механизмов, формирующих зависимость, называются персонализированные рекомендации, автозапуск и бесконечная прокрутка, в результате чего пользователям непрерывно показывается новый контент:

«Эти функции подпитывают желание пользователя продолжать прокручивать и переводить мозг в „режим автопилота“, способствуя формированию нездоровых привычек и компульсивного потребления. Более того, Meta проигнорировала имеющуюся информацию о времени, которое несовершеннолетние проводят в Instagram или Facebook по ночам, и о том, как оптимизация различных форматов, таких как рилзы и сторис, может привести к чрезмерному или компульсивному использованию сервисов».

По мнению Еврокомиссии, инструменты, предназначенные для ограничения времени, которое проводят подростки в Instagram и Facebook, оказались неэффективными:

«Комиссия считает, что родительский контроль Meta эффективен только в том случае, если родители и опекуны обладают достаточными техническими знаниями, а также прилагают усилия и время для эффективного понимания этих инструментов».

После публикации предварительных выводов Еврокомиссии Meta предоставляется время на изучение документов и составление письменного ответа на выдвинутые претензии. Если выводы Комиссии подтвердятся, компании грозит штраф до 6% от общего годового оборота.

ЕС начал расследование о соблюдении компанией Meta Закона о цифровых услугах в мае 2024 года.