Конституционный совет Франции заблокировал закон о запрете соцсетей для детей до 15 лет

Конституционный совет Франции заблокировал закон, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться соцсетями, — высшая инстанция сочла, что документ нарушает свободу самовыражения, сообщает Reuters. Это, как отмечается, стало ударом для президента Эммануэля Макрона, который теперь поручил правительству переписать законопроект.

В решении Конституционного совета говорится, что запрет доступа несовершеннолетних младше 15 лет к определенным онлайн-сервисам фактически обязывает каждого пользователя, включая взрослых, подтверждать свой возраст перед тем, как зайти на платформу. При этом, отмечает совет, закон не прописывает, каким образом и в каких пределах должно подтверждаться совершеннолетие, а значит, не устанавливает необходимых правовых гарантий соблюдения этих требований.

Ранее французские парламентарии одобрили запрет для детей младше 15 лет — Франция должна была стать первой в Европе страной, последовавшей примеру Австралии, которая еще в декабре ввела запрет для пользователей младше 16 лет на такие площадки, как Facebook, TikTok и YouTube.

Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон поручил премьер-министру Себастьяну Лекорню переработать законопроект с учетом замечаний Конституционного совета. По данным администрации президента, Макрон рассчитывает, что реформа заработает до весны 2027 года — момента, когда во Франции пройдут президентские выборы. Сам он не может баллотироваться на третий срок.