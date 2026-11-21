Комиссия по ценным бумагам и биржам США (CES) заинтересовалась возможными нарушениями в бухгалтерской отчетности корпорации Nvidia. Об этом сообщает агентство Reuters. Расследование может усугубить и без того тяжелое положение компании, охваченной скандалом.

О том, что SEC проводит расследование в отношении Nvidia, стало известно ранее на этой неделе. Первой об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Что стало поводом для внимания со стороны регулятора, однако, не уточнялось.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, сотрудники SEC, занимающиеся вопросами правоприменения, изучают потенциальные проблемы с бухгалтерской отчетностью компании. Расследование, впрочем, еще не является доказательством каких-либо нарушений: часть подобных расследований проходит без санкций для компаний.

Тем не менее расследование именно бухгалтерской отчетности усиливает давление на Nvidia со стороны инвесторов. Те и так возмущены скандалом, затронувшим компанию: связью экс-гендиректора Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг.

В конце позапрошлой недели Хуанг признался, что состоял в романтических отношениях с Элис Хуанг, также известной как Хуан Лэ, — руководительницей сингапурской компании Megaspeed, одного из крупнейших покупателей чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии. Выяснилось, что американские власти подозревают ее в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Также стало известно, что компания Элис закупала контрабандные чипы для ИИ, которые затем обнаружили в дата-центре в Шанхае.

На этом фоне Министерство торговли США прорабатывает новые ограничительные меры для экспорта ИИ-чипов в страны Юго-Восточной Азии.

Сама же Nvidia столкнулась с кризисом: против компании и ее генерального директора Дженсена Хуанга был подан коллективный иск — их обвинили в мошенничестве в отношении акционеров. Акции компании также падают: в пятницу они снизились примерно на 13%.