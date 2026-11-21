Президент Украины назвал законной целью для Украины Крымский мост, построенный Россией после аннексии Крыма. Интервью с ним выпустило издание NBC News.
В интервью Зеленский напомнил о многочисленных ударах, которые российские военные нанесли по украинским мостам и инфраструктуре в этом году. В этом контексте он назвал удары по Крымскому мосту логичным ответом:
«В этом году они попытались уничтожить наши железные дороги и мосты — они били по ним несколько раз. Конечно, мы должны были ответить. И, конечно, мы ответили [ударами] по Крымскому мосту. <...> На удары по нашим мостам мы будем отвечать, и он [Путин] должен понять, что этот мост не устоит в любом случае».
Украинский президент добавил, что Украина не смирится с «дальнейшей милитаризацией своей земли», так как российские военные в том числе используют этот мост для переброски большого количества вооружений. В аналитической группе Black Bird Group уже отметили, что атаки на Крымский мост и другие пути на юге России создали большую нагрузку на российскую логистику.
После масштабной атаки на этой неделе арка автомобильной части моста, соединяющего Краснодарский край с Керченским полуостровом в Крыму, обрушилась в воду. Эта атака произошла 17 ноября. Спустя пару дней, 19 ноября, Украина вновь атаковала Крымский мост, нацелившись на железнодорожное полотно.
Как ранее выяснил The Insider, необходимой технической информацией для успешной атаки Киев обладал еще в прошлом году. Операцию пришлось отложить. Подробнее — в материале по ссылке.