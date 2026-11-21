Украинский президент добавил, что Украина не смирится с «дальнейшей милитаризацией своей земли», так как российские военные в том числе используют этот мост для переброски большого количества вооружений. В аналитической группе Black Bird Group уже отметили, что атаки на Крымский мост и другие пути на юге России создали большую нагрузку на российскую логистику.

После масштабной атаки на этой неделе арка автомобильной части моста, соединяющего Краснодарский край с Керченским полуостровом в Крыму, обрушилась в воду. Эта атака произошла 17 ноября. Спустя пару дней, 19 ноября, Украина вновь атаковала Крымский мост, нацелившись на железнодорожное полотно.



Как ранее выяснил The Insider, необходимой технической информацией для успешной атаки Киев обладал еще в прошлом году. Операцию пришлось отложить. Подробнее — в материале по ссылке.