Российские войска в ночь на пятницу атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. Повреждены три моста через Днепр — Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный, сообщил мэр Виталий Кличко. Как минимум три человека погибли. По предварительным данным, все трое работали в «Киевводоканале». Накануне Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на украинские удары по Крымскому мосту.

Утром городская военная администрация сообщила о госпитализации 9 человек, все они находятся в состоянии средней тяжести. Кличко ранее оценивал общее число пострадавших примерно в 15 человек, включая тех, кому медики помогали на месте. Воздушную тревогу в Киеве отменили в 07:53 по местному времени.

На Подольско-Воскресенском мосту перекрыли движение с правого берега на левый. По Южному мосту после повторного попадания проезд разрешен только с левого берега на правый, с ограничениями по массе транспорта. Три автобусных маршрута перенаправили на Северный мост. Часть жителей пяти районов Киева остались без света, сообщила энергокомпания ДТЭК. Из-за отключений на части маршрутов в трех районах приостановили движение троллейбусов.

Минобороны России сегодня утром отчиталось о массированном ударе по Украине и включило объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Киева в перечень целей.

За четыре дня под ударами оказались четыре моста через Днепр в Киеве. 17 ноября российские войска атаковали Северный и Южный мосты. Тогда были повреждены и тепломагистрали, из-за чего часть жителей трех районов перевели на резервное теплоснабжение. The Insider ранее насчитал не менее 15 попаданий по этим двум мостам с начала октября.

Вчера, 19 ноября, на пресс-конференции в китайском Шэньчжэне Путин заявил, что ответ России на удары по Крымскому мосту будет «гораздо более болезненным». По его словам, после атак Москва отказалась от идеи договариваться о частичном прекращении огня. Автомобильный пролет Крымского моста обрушился после украинского удара 17 ноября.