Власти Киева 17 ноября закрыли для транспорта Южный и Северный мосты столицы. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кроме того, в результате ударов России по этим мостам также пострадали тепловые магистрали, из-за чего три района Киева пришлось перевести на резервное теплоснабжение. Россия начала регулярно атаковать Южный и Северный мосты с начала октября. Как обратил внимание The Insider, за полтора месяца российским войскам удалось не менее 15 раз попасть по этим артериям города. Как пояснил The Insider военный аналитик Давид Шарп, классических военных причин для ударов по этим автомобильным мостам у России нет.

В ночь на 17 ноября Россия в очередной раз атаковала Южный и Северный мосты Киева. В результате этих ударов властям города пришлось их полностью закрыть для движения транспорта. По словам президента Украины Владимира Зеленского, по Южному мосту было запущено четыре баллистические ракеты, а по Северному — три. Как уточнили в КГГА, помимо транспортных проблем, удары по этим мостам привели к повреждению тепломагистралей, в результате чего часть жителей Дарницкого, Оболонского и Подольского районов пришлось перевести на резервное теплоснабжение. У части потребителей на время ремонтных работ не будет горячей воды.

Россия начала целенаправленные атаки на Южный и Северный мосты Киева в начале октября. Как писала украинская редакция «Радио Свобода», атаки 1 октября по Южному мосту «стали первыми с начала полномасштабного вторжения зафиксированными российскими ударами по одному из крупных транспортных мостов Киева через Днепр». С тех пор российская армия регулярно бьёт по Южному и Северному мостам украинской столицы дронами и баллистическими ракетами.

Как подсчитал The Insider, с 1 октября по обоим мостам пришлось не менее 15 попаданий, в некоторых случаях — несколько за день. При этом украинские власти не уточняли, сколько попаданий по этим мостам произошло в ночь на 17 ноября. В формулировке Зеленского не уточнялось, сколько из 7 выпущенных ракет достигли цели. Поэтому реальное количество попаданий с начала октября может быть больше.

Военный аналитик Давид Шарп пояснил The Insider, что у России нет военных причин для подобных ударов по крупным автомобильным — даже не железнодорожным — артериям через Днепр в Киеве. Он отметил: