Российский маркетплейс Wildberries купил у правительства Грузии четыре земельных участка общей площадью свыше 19 га недалеко от города Рустави. Об этом говорится в докладе независимого грузинского Центра исследований экономической политики (EPRC).

Точное назначение купленной земли неизвестно, однако, как отмечают исследователи, «концентрация четырех участков в одной локации в сочетании с документально подтвержденной складской деятельностью оператора позволяет предположить, что данная территория может предназначаться для размещения складского или логистического комплекса».

Локальным оператором Wildberries в Грузии выступает компания Transcom Group LLC. Российский маркетплейс начал свою работу в Грузии 22 октября 2024 года по франчайзинговой модели. Как говорится в докладе, с того же 2024 года директором и единственным акционером компании Transcom Group числится Серги Твалчрелидзе — спонсор правящей партии «Грузинская мечта» и деловой партнер депутата от этой партии Георгия Барвенашвили.

Кроме того, Wildberries арендовала склад площадью 12816 м² в селе Гамарджвеба. Также ведется подготовка к запуску службы такси в Тбилиси. В октябре Transcom Group объявила о проведении двух тендеров на брендирование транспортных средств для сервиса WB Taxi.

«Компания стремительно расширяет деятельность в Грузии на фоне санкций против ее основателя», — пишут авторы доклада. Евросоюз ввел санкции против Татьяны Ким 16 ноября.

В июле «Коммерсантъ» писал, что группа RWB, развивающая маркетплейс Wildberries, начала искать новые складские помещения в Казахстане, чтобы перенести часть логистических мощностей за пределы России. В августе замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия и Казахстан начали работу по «интеграции маркетплейсов» еще до украинских атак на склады Wildberries. При этом Министерство торговли и интеграции Казахстана утверждало, что представители Wildberries не обращались в ведомство по вопросу размещения дополнительных складов в стране.