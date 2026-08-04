Обсуждение складов Wildberries и Ozon в Казахстане началось еще до атак — МИД РФ. Казахстан отрицал, что к ним обращались по этому вопросу

Россия и Казахстан начали работу по «интеграции маркетплейсов» еще до украинских атак на склады Wildberries, заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума. Отвечая на вопрос о возможном размещении складских мощностей российских компаний в Казахстане, дипломат ответил следующее:

«Еще до всех событий, еще до всех этих варварских действий киевского режима, в том числе в нашей экономической повестке находился и находится вопрос интеграции наших маркетплейсов. Мы знаем, что на Ozon, на Wildberries зарегистрированы уже сотни тысяч казахстанских поставщиков».

Информацию о конкретных планах маркетплейсов Галузин предложил уточнить непосредственно у представителей этих компаний.

О том, что группа RWB, развивающая маркетплейс Wildberries, начала искать складские помещения в Казахстане, чтобы перенести часть логистических мощностей за пределы России, «Коммерсантъ» писал 29 июля. Источники газеты сообщали также, что Wildberries сталкивается со сложностями при поиске новых помещений в России: владельцы складов отказываются сдавать площади в аренду маркетплейсу, поскольку опасаются атак беспилотников.

Министерство торговли и интеграции Казахстана заявило, что представители Wildberries не обращались в ведомство по вопросу размещения дополнительных складов в стране.

Украинские беспилотники атакуют склады Wildberries с середины июля, что приводит к пожарам. Под удары уже попадали логистические комплексы в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Ленинградской, Тверской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, аннексированном Крыму. По оценкам проекта DroneBomber, у Wildberries насчитывается 26 логистических хабов площадью более 15 тысяч кв. м. По данным на 2 августа, 16 из них выведены из строя.