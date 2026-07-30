Казахстан не получал официального запроса Wildberries о переносе складов после атак беспилотников

Министерство торговли и интеграции Казахстана заявило, что компания Wildberries не обращалась к нему по вопросу размещения дополнительных складов в стране. Ведомство ответило на публикацию «Коммерсанта», который сообщил, что маркетплейс ищет в Казахстане около 100 тысяч кв. м складских помещений, чтобы перенести часть логистических мощностей из России после серии атак беспилотников. При этом отсутствие обращения в министерство не исключает, что компания ищет готовые помещения напрямую через владельцев складов, девелоперов или консультантов по недвижимости.

«На сегодняшний день официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан в министерство не поступало»,

— заявили изданию «Власть» в Минторговли. Там добавили, что возможные предложения компании будут рассмотрены «с учетом национальных интересов» и требований казахстанского законодательства.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости сообщил, что группа RWB, развивающая Wildberries, ищет в Казахстане около 100 тысяч кв. м складских помещений. Один из собеседников издания утверждал, что компания готова арендовать практически весь доступный объем качественных складов, чтобы перенаправить туда часть товаров российских продавцов и снизить риски новых атак.

Заявление Минторговли не опровергает информацию «Коммерсанта»: издание писало о поиске площадей на коммерческом рынке, а не об официальных переговорах компании с правительством Казахстана. Для аренды готовых помещений Wildberries может договариваться непосредственно с их владельцами или посредниками.

В Минторговли подчеркнули, что проекты международных компаний должны создавать возможности для казахстанских предпринимателей, сопровождаться инвестициями и реализовываться на взаимовыгодной основе. Ведомство также напомнило, что для отдельных участников рынка не предусмотрено исключений из правил перемещения, хранения и обращения товаров, установленных законодательством Казахстана и Евразийского экономического союза.

В RWB заявили, что планово развивают логистическую инфраструктуру в странах присутствия. Компания уже строит комплекс площадью более 100 тысяч кв. м в Алматы и склад площадью 160 тысяч кв. м в Астане.

С 18 июля беспилотники неоднократно атаковали объекты Wildberries в российских регионах. В частности, 30 июля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что огонь после атаки дронов охватил 62 тысячи кв. м площади склада Wildberries в Пензе.