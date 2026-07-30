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После атаки дронов пожар охватил 62 тысячи м² склада Wildberries в Пензе. Эвакуировали больше 200 сотрудников

The Insider
Фото: скриншот видео Exilenova+

Фото: скриншот видео Exilenova+

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Площадь пожара на складе Wildberries в Пензе после атаки беспилотников достигла 62 тысяч м², сообщил в видеообращении губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, около четырех часов утра объект компании атаковали 15 дронов. Из здания эвакуировали 226 работников.

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В результате атаки пострадали четыре человека. Троих после оказания медицинской помощи отпустили, еще один остается в больнице под наблюдением врачей. Погибших нет.

В тушении пожара участвуют более 100 сотрудников МЧС и спасателей, задействованы свыше 50 единиц техники и два пожарных поезда. Власти также ожидают прибытия авиации МЧС.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что прием поставок и отгрузку заказов перенаправили на другие логистические объекты.

В тот же день компания сообщила о пожаре после атаки беспилотников на логистическом объекте Wildberries в Сарапуле в Удмуртии. Персонал эвакуировали заранее, никто не пострадал. Из-за пожара власти перекрыли движение по Ижевскому тракту, вдоль которого расположен склад. Выехать из города можно только через Нечкинский тракт.

Кроме того, Astra на основании фотографий очевидцев геолоцировала пожар в сортировочном центре Wildberries в деревне Замулянка Пермского края. Компания и региональные власти на момент публикации эту информацию не комментировали.

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