После атаки дронов пожар охватил 62 тысячи м² склада Wildberries в Пензе. Эвакуировали больше 200 сотрудников

В результате атаки пострадали четыре человека. Троих после оказания медицинской помощи отпустили, еще один остается в больнице под наблюдением врачей. Погибших нет.

В тушении пожара участвуют более 100 сотрудников МЧС и спасателей, задействованы свыше 50 единиц техники и два пожарных поезда. Власти также ожидают прибытия авиации МЧС.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что прием поставок и отгрузку заказов перенаправили на другие логистические объекты.

В тот же день компания сообщила о пожаре после атаки беспилотников на логистическом объекте Wildberries в Сарапуле в Удмуртии. Персонал эвакуировали заранее, никто не пострадал. Из-за пожара власти перекрыли движение по Ижевскому тракту, вдоль которого расположен склад. Выехать из города можно только через Нечкинский тракт.

Кроме того, Astra на основании фотографий очевидцев геолоцировала пожар в сортировочном центре Wildberries в деревне Замулянка Пермского края. Компания и региональные власти на момент публикации эту информацию не комментировали.