Евросоюз ввел санкции против главы компании Wildberries Татьяны Ким

Главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против главы компании Wildberries Татьяны Ким. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, помимо Ким, под ограничения попал нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, а всего в санкционные списки были добавлены 145 физических и юридических лиц.

Глава МИД Франции Барро заявил:

«Санкции против 145 лиц были приняты. Они, в частности, касаются главы ключевого сайта российской онлайн-торговли Wildberries. Кроме того, я буду выступать за принятие 22-го пакета санкций и в особенности за то, чтобы мы приняли европейские санкции в отношении организаций, которые экспортируют бензин в Россию».

Пока обновленный список санкций не опубликован, однако Барро уточнил, что в него также попал Петербургский нефтяной терминал.

Ранее «Радио Свобода» писало, что в проекте санкций компания Wildberries называлась площадкой, которая помогает снабжать российскую армию, поскольку на маркетплейсе продаются товары военного и двойного назначения.

Летом Украина провела масштабную кампанию ударов по складам российских маркетплейсов, которая началась с атак на помещения Wildberries.

Издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС сообщило, что, помимо Ким, под ограничения должны попасть российские бизнесмены Александр Чачава, Руслан Байсаров и Сергей Матвиенко. Чачава — один из главных акционеров «Яндекса» и Ozon, владеющий также компанией My.Games, купленной им у VK за $642 млн в сентябре 2022 года. Байсарова называют спонсором Рамзана Кадырова. Матвиенко — сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, который, как сообщали расследователи, живет на вилле в итальянском городе Пезаро на побережье Адриатического моря.