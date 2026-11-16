Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82,15 ₽ падает

EUR

91,03 ₽ падает

BRENT

$95,14 падает

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

214

 

 

 

 

 

Новости

Евросоюз ввел санкции против главы компании Wildberries Татьяны Ким

The Insider
Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против главы компании Wildberries Татьяны Ким. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, помимо Ким, под ограничения попал нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, а всего в санкционные списки были добавлены 145 физических и юридических лиц.

Глава МИД Франции Барро заявил:

«Санкции против 145 лиц были приняты. Они, в частности, касаются главы ключевого сайта российской онлайн-торговли Wildberries.

Кроме того, я буду выступать за принятие 22-го пакета санкций и в особенности за то, чтобы мы приняли европейские санкции в отношении организаций, которые экспортируют бензин в Россию».

Пока обновленный список санкций не опубликован, однако Барро уточнил, что в него также попал Петербургский нефтяной терминал.

Ранее «Радио Свобода» писало, что в проекте санкций компания Wildberries называлась площадкой, которая помогает снабжать российскую армию, поскольку на маркетплейсе продаются товары военного и двойного назначения.

Летом Украина провела масштабную кампанию ударов по складам российских маркетплейсов, которая началась с атак на помещения Wildberries.

Издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС сообщило, что, помимо Ким, под ограничения должны попасть российские бизнесмены Александр Чачава, Руслан Байсаров и Сергей Матвиенко. Чачава — один из главных акционеров «Яндекса» и Ozon, владеющий также компанией My.Games, купленной им у VK за $642 млн в сентябре 2022 года. Байсарова называют спонсором Рамзана Кадырова. Матвиенко — сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, который, как сообщали расследователи, живет на вилле в итальянском городе Пезаро на побережье Адриатического моря.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — так наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях».

Хотите поделиться?

Публикация:«Евросоюз ввел санкции против главы компании Wildberries Татьяны Ким»

Популярное

  1. Неуловимый Джо: что мы узнали из взлома морпеха-перебежчика Джона Дугана, использованного и брошенного российскими спецслужбами
  2. Системная ошибка: российский рынок IT оказался в глубоком кризисе
  3. Операция «мигрант»: как ФСБ организует нелегальный трафик людей через страны Балтии в ЕС
  4. «Готовили на костре, но отходить от дома было опасно — могли изнасиловать». Эвакуированные жители Олешек о выживании в блокаде
  5. Драка за кормушку. Аресты региональных чиновников участились в разы — это симптом передела собственности

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте