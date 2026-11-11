Совладелец «Яндекса» и Ozon Чачава продаст My.Games. Актив был куплен у VK в 2022 году, но компания так и не получила деньги — The Bell

Один из главных акционеров «Яндекса» и Ozon Александр Чачава собирается продать игровую компанию My.Games, которую в сентябре 2022 года купил у VK за $642 млн. Как следует из сообщения на сайте компании, ее выкупают гендиректор Елена Григорян и операционный директор Денис Савута при участии частного инвестора Георгия Нурисламова, о котором известно только, что он «базируется в ОАЭ».

Сумма сделки, которую планируется закрыть до конца года, не раскрывается. Покупателя выбирали около года, а предложение менеджмента «оказалось наиболее сильным», заявил Чачава. После закрытия сделки My.Games продолжит работать под своим существующим брендом и с прежним руководством.

Между тем, как пишет The Bell, VK так и не получила деньги за свой актив, а долг на схожую сумму нашелся на балансе российской компании «Аструм», отделившейся от международного бизнеса My.Games. Детали сделки между VK и Чачавой не раскрывались. В 2022 году он говорил, что привлек для покупки заемные средства.

В отчете VK за 2022 год говорилось, что цена продажи My.Games составила 37,24 млрд рублей, однако тогда же компания отразила 43,74 млрд рублей дебиторской задолженности за продажу дочерних компаний — со ссылкой на примечание о My.Games. К концу 2023 года связанная со сделкой «прочая дебиторская задолженность» увеличилась до 47,88 млрд рублей. В следующем году остаток задолженности сократился до 44,73 млрд рублей, но ухудшилась оценка перспектив ее погашения: VK признала дополнительный резерв на 38,15 млрд рублей «в связи с обновлением прогнозов погашения задолженности».

Наконец, к концу 2025 года задолженность приблизилась к первоначальной и составила 44,75 млрд рублей. Сноска к этой строке по-прежнему прямо указывала на продажу My.Games в 2022 году, пишет The Bell.

В декабре 2022 года My.Games объявила, что бизнес будет разделен на две части: международную со штаб-квартирой в Амстердаме и российскую. Международная сохранила бренд My.Games. Российская часть превратилась в новую компанию Astrum Entertainment, которой достались права на издание в России Warface, Perfect World, Lost Ark и других игр.

Юридически российский бизнес был выстроен вокруг ООО «Аструм» — бывшего юрлица «Май.Геймз». Прямым владельцем компании стало АО «Мультипликатор Групп». Эта компания, в свою очередь, с 2021 года принадлежит Кириллу Примакову. Как полагает The Bell, этот человек может быть связан с Чачавой, поскольку был учредителем АО «Саммит 5642» — компании, которая теперь принадлежит Чачаве.

В бухгалтерской отчетности «Мультипликатор Групп» уже несколько лет отражено непогашенное обязательство: 42,408 млрд рублей задолженности по финансовым вложениям.

The Bell в своем расследовании приходит к выводу, что после начала войны, опасаясь санкций, VK пыталась спасти свое международное подразделение, срочно продав его Чачаве, который в то время был не слишком крупным венчурным инвестором и, скорее всего, не смог найти деньги на выкуп My.Games. Возможно, теперь VK получит деньги за свой актив, пишет The Bell, но кто профинансирует сделку и станет реальным владельцем My.Games, неизвестно.

Александр Чачава — формальный владелец 34-процентной доли Ozon, выкупленной у инвестфонда Baring Vostok. В августе ФБК выяснил, что покупка была профинансирована компанией Геннадия Тимченко — миллиардера и близкого друга Владимира Путина. Чачаве также принадлежит 19,69% в «Яндексе».