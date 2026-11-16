Объем наличных денег в обращении в России за III квартал 2026 года увеличился на 1,5 трлн рублей — это максимальный квартальный прирост для этого периода года как минимум с 2020-го. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос в 2,3 раза. Такие данные содержатся в отчете Банка России, опубликованном 16 ноября.

На 1 октября общая сумма наличных денег в обращении достигла 22,78 трлн рублей против 18,63 трлн годом ранее. Таким образом, за год наличная масса увеличилась на 4,15 трлн рублей, или на 22,3%. Только за июль–сентябрь ее прирост составил 7,1%, тогда как за аналогичный период прошлого года — 3,7%. Из общей суммы 22,65 трлн рублей приходится на банкноты и 132,3 млрд рублей — на монеты.

В III квартале 2025 года объем наличных увеличился на 659 млрд рублей, в 2024-м — на 137,4 млрд, а в 2022-м, когда в России была объявлена мобилизация, — на 1,11 трлн рублей. Таким образом, нынешний прирост превысил даже показатель 2022 года. При этом статистика ЦБ учитывает не только деньги, находящиеся на руках у населения, но и наличность в кассах компаний, коммерческих банков и банкоматах.