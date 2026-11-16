Объем наличных денег в обращении в России за III квартал 2026 года увеличился на 1,5 трлн рублей — это максимальный квартальный прирост для этого периода года как минимум с 2020-го. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос в 2,3 раза. Такие данные содержатся в отчете Банка России, опубликованном 16 ноября.
На 1 октября общая сумма наличных денег в обращении достигла 22,78 трлн рублей против 18,63 трлн годом ранее. Таким образом, за год наличная масса увеличилась на 4,15 трлн рублей, или на 22,3%. Только за июль–сентябрь ее прирост составил 7,1%, тогда как за аналогичный период прошлого года — 3,7%. Из общей суммы 22,65 трлн рублей приходится на банкноты и 132,3 млрд рублей — на монеты.
В III квартале 2025 года объем наличных увеличился на 659 млрд рублей, в 2024-м — на 137,4 млрд, а в 2022-м, когда в России была объявлена мобилизация, — на 1,11 трлн рублей. Таким образом, нынешний прирост превысил даже показатель 2022 года. При этом статистика ЦБ учитывает не только деньги, находящиеся на руках у населения, но и наличность в кассах компаний, коммерческих банков и банкоматах.
Ранее из данных Банка России стало известно, что только за первую половину июля объем наличных в обращении увеличился на 513 млрд рублей — больше, чем за весь май или июнь. Рост спроса на наличные продолжался с февраля. Банк России связывал его в том числе с отключениями мобильного интернета, из-за которых население и бизнес вынуждены запасаться деньгами для повседневных расчетов.
Экономист Максим Блант в комментарии The Insider в июле связывал происходящее с кризисом доверия к банкам и государственным институтам. По его оценке, россияне стали опасаться хранить сбережения в банках, а предприятия начали создавать запасы наличных на случай перебоев с безналичной оплатой. Экономист также предупреждал, что продолжительный рост наличной массы может усилить инфляционное давление.
В августе The Washington Post сообщала, что отток наличных из российских банков усиливается на фоне опасений вкладчиков относительно возможного изъятия депозитов государством для финансирования войны. По данным издания, только за первые две недели августа россияне сняли со счетов 286,4 млрд рублей, а за июль — около $7,3 млрд.