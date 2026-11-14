Американские сенаторы потребовали от Маска сохранить документы об ограничениях Starlink и Starshield для Украины

Сенаторы от Демократической партии США потребовали от главы SpaceX миллиардера Илона Маска сохранить все документы, связанные с ограничениями, введенными компанией на использование украинской армией спутниковых сервисов Starlink и Starshield. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо законодателей.

В письме, которое подписано сенаторами-демократами Крисом Кунсом и Джин Шахин, отмечается, что сервисы Starlink и Starshield (военная версия Starlink) работали с перебоями в период с 13 по 24 октября, а затем — с 12 ноября. По мнению Шахин и Кунса, ограничения на работу этих систем подрывают возможности украинской противовоздушной обороны защищаться от российских атак и ставят под угрозу американский персонал. Отмечается:

«Ограничения в октябре и ноябре теперь вызывают тревожное предположение, что эти уязвимости сохраняются даже в системах, на которые полагается правительство США».

Сенаторы также подчеркнули, что ситуация поднимает серьезные опасения в связи с контролем SpaceX над критически важной инфраструктурой, добавив, что отключение таких систем без контроля со стороны правительства представляет угрозу для национальной безопасности.

Демократы потребовали сохранить все документы, касающиеся этих инцидентов. Речь идет в том числе о сообщениях использования систем SpaceX в Украине и переписке между Маском, руководством SpaceX, Белым домом и Пентагоном.

Как отмечает The Wall Street Journal, после победы на промежуточных выборах, состоявшихся 3 ноября, демократы намерены запустить серию расследований в отношении администрации президента США Дональда Трампа. Среди прочего члены Конгресса, обе палаты которого в начале января перейдут под контроль демократов, собираются изучить действия Белого дома, связанные с войной в Украине. Ожидается, что Кунс — один из авторов письма Маску — станет следующим председателем комитета Сената по международным отношениям.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не дали «четких объяснений», почему для ВСУ вновь было введено ограничение скорости Starshied на уровне 161 км в час, которое делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных дронов «Шахед».

Разъяснений от Трампа и SpaceX потребовали и 105 американских конгрессменов от обеих партий из группы поддержки Украины. На странице в соцсети X они опубликовали заявление, в котором выразили «крайнюю обеспокоенность сообщениями из Украины о том, что скорость работы Starshield вновь была ограничена», и потребовали восстановить полный доступ к системам для украинских военных.

Ограничения работы Starshield уже возникали в Украине в середине октября — впервые их зафиксировали примерно 14-го числа. Терминалы связи на украинских дронах также теряли связь при скорости свыше 161 км/ч. Это срывало ряд военных миссий и усложняло перехват российских «Шахедов».

Администрация президента США Дональда Трампа и основатель SpaceX Илон Маск тогда представили противоречивые версии причин этих сбоев. Маск заявил, что любые ограничения должны быть санкционированы военными. Трамп позже отрицал, что он или глава SpaceX вводили какие-либо лимиты. В конце октября ограничения сняли.

Что стало их причиной, так и неизвестно: Пентагон позже отказался проводить собственное расследование. Источники агентства Reuters утверждали, что приказ ограничить работу Starshield поступил из Белого дома. В тот же период Вашингтон активно оказывал давление на Киев, чтобы тот прекратил удары по российским нефтеперерабатывающим объектам.