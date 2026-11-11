Последний танкер с российским дизелем, предназначавшимся для США, развернулся и удаляется от восточного побережья страны

Последний из трех танкеров, которые, по данным американских СМИ, везли российское дизельное топливо в США, сменил курс, не дойдя до места назначения. Как пишет Bloomberg, танкер Agioi Fanendes (IMO: 9798375), перевозящий 300 тысяч баррелей топлива, резко развернулся примерно в 740 км от Нью-Йорка.

Ранее курс сменили еще два судна, которые везли российский дизель в США, — Talisman (IMO: 9292060) и Leruo (IMO: 9385831). Согласно данным отслеживания судов, на сегодняшний день ни одна партия российского дизельного топлива в США не прибыла, отмечает Bloomberg.

Greenpeace Ukraine утверждала, что идентифицировала еще по меньшей мере четыре танкера, участвующих в сделке, однако эти данные не подтвердились.

9 октября Трамп объявил о договоренности с Путиным, предусматривающей поставки 4,8 млн тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Россия немедленно сняла действовавший до того момента запрет на экспорт дизеля, пообещав отправить 300 тысяч тонн в октябре, еще 500 тысяч тонн в ноябре, затем 1 млн тонн и дополнительно 3 млн тонн в более поздние сроки. Трамп заявлял, что сделка поможет справиться с ростом цен на дизель в США, однако демократы в Конгрессе сообщили о намерении расследовать сделку, поскольку она может нарушать санкционный режим.

Как писала в конце октября The Washington Sun, чиновники из администрации президента США неофициально убеждают американские компании принять российский дизель, который сейчас везут через Атлантику. Утверждалось, что бизнесмены отказываются, опасаясь юридической ответственности и репутационных потерь.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы, в результате которых Демократической партии удалось получить большинство в обеих палатах Конгресса. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщение о смене курса танкерами с российским топливом, заявил, что «какой-то связи с выборами [в Конгресс США] здесь усматривать не стоит» и «весь дизель найдет своих покупателей».