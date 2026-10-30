Белый дом уговаривает американские компании купить российский дизель, но те отказываются из-за юридических рисков — The Washington Sun

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа неофициально убеждают американские компании принять российский дизель, который сейчас везут через Атлантику, пишет The Washington Sun со ссылкой на отраслевые объединения. Отмечается, что бизнес сопротивляется, опасаясь юридических и репутационных последствий — демократы в Конгрессе считают, что подписанный Трампом 16 октября указ о снятии санкций с российского дизеля нарушает закон.

Как минимум три танкера с российским топливом вышли в направлении США в середине октября и должны прибыть на следующей неделе после промежуточных выборов. Подтвержденного покупателя у груза при отправке не было. Танкер Agioi Fanendes с примерно 40 тысячами тонн дизеля изначально шел в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, но теперь пункт назначения в данных отслеживания не указан. Аналитики допускают, что топливо в итоге уйдет в Бразилию.

Демократы из обеих палат Конгресса разослали портам, банкам и энергокомпаниям письма, предупредив, что сделки с этим грузом грозят уголовной ответственностью. Сенатор Ричард Блюменталь потребовал от владельцев Agioi Fanendes и второго танкера, PVT Azura, развернуть суда. Он заявил:

«Любая компания или человек, задумавшиеся о покупке российского дизеля, должны понимать, что совершают преступление и что Конгресс за этим следит».

Кроме того, губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл изучает варианты, как не пустить танкер в порт штата.

Минфин США на запрос издания ответил, что генеральная лицензия OFAC соответствует прежней практике ведомства, а законы соблюдаются. Министр энергетики Крис Райт объяснил решение желанием увеличить предложение дизеля на мировом рынке и подтолкнуть Россию к переговорам по Украине.

Как сообщало AFP со ссылкой на Kpler, три танкера — TALISMAN, LERUO и AGIOI FANENDES — вышли из Приморска с 16 по 22 октября, везя в общей сложности 924 тысячи баррелей дизеля. Два из них находятся под западными санкциями. 9 октября Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизеля на американский и мировой рынки.