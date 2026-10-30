Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.68

EUR

89.82

OIL

117.48

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1897

 

 

 

 

 

Новости

Белый дом уговаривает американские компании купить российский дизель, но те отказываются из-за юридических рисков — The Washington Sun

The Insider
Фото: David Zalubowski / Associated Press

Фото: David Zalubowski / Associated Press

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа неофициально убеждают американские компании принять российский дизель, который сейчас везут через Атлантику, пишет The Washington Sun со ссылкой на отраслевые объединения. Отмечается, что бизнес сопротивляется, опасаясь юридических и репутационных последствий — демократы в Конгрессе считают, что подписанный Трампом 16 октября указ о снятии санкций с российского дизеля нарушает закон.

Как минимум три танкера с российским топливом вышли в направлении США в середине октября и должны прибыть на следующей неделе после промежуточных выборов. Подтвержденного покупателя у груза при отправке не было. Танкер Agioi Fanendes с примерно 40 тысячами тонн дизеля изначально шел в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, но теперь пункт назначения в данных отслеживания не указан. Аналитики допускают, что топливо в итоге уйдет в Бразилию.

Демократы из обеих палат Конгресса разослали портам, банкам и энергокомпаниям письма, предупредив, что сделки с этим грузом грозят уголовной ответственностью. Сенатор Ричард Блюменталь потребовал от владельцев Agioi Fanendes и второго танкера, PVT Azura, развернуть суда. Он заявил:

«Любая компания или человек, задумавшиеся о покупке российского дизеля, должны понимать, что совершают преступление и что Конгресс за этим следит».

Кроме того, губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл изучает варианты, как не пустить танкер в порт штата.

Минфин США на запрос издания ответил, что генеральная лицензия OFAC соответствует прежней практике ведомства, а законы соблюдаются. Министр энергетики Крис Райт объяснил решение желанием увеличить предложение дизеля на мировом рынке и подтолкнуть Россию к переговорам по Украине.

Как сообщало AFP со ссылкой на Kpler, три танкера — TALISMAN, LERUO и AGIOI FANENDES — вышли из Приморска с 16 по 22 октября, везя в общей сложности 924 тысячи баррелей дизеля. Два из них находятся под западными санкциями. 9 октября Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизеля на американский и мировой рынки.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Белый дом уговаривает американские компании купить российский дизель, но те отказываются из-за юридических рисков — The Washington Sun»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  3. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  4. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле
  5. Брюссельская копипаста: новый пакет санкций ЕС был сделан с помощью LLM, он пестрит ошибками и полностью игнорирует Китай

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте