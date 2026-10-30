Россия продлит запрет на экспорт дизеля до конца января, но сохранит исключения для поставок по сделке Трампа и Путина

Россия продлит запрет на экспорт дизельного топлива до конца января 2027 года, но оставит исключения для отдельных поставок на мировые рынки. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Александр Новак, передают «Ведомости». Он сказал:

«Да, сейчас готовится распоряжение правительства о продлении запрета на поставки дизеля до конца января следующего года. То есть фактически на три месяца».

По словам Новака, в ноябре Россия рассчитывает поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизеля, тогда как в октябре этот объем составил 510 тысяч тонн. Планы на начало следующего года, как уточнил вице-премьер, будут зависеть от ситуации. Зимнего дизельного топлива на внутреннем рынке, по его словам, достаточно.

Москва смягчила запрет в октябре после того, как Трамп заявил о договоренности с Путиным вернуть российский дизель на мировой рынок. Ранее Новак допускал, что к концу года ежемесячный экспорт может вырасти до 3,5 млн тонн, если внутренний рынок будет обеспечен топливом. Это вернуло бы России около 10% мировых морских поставок дизеля, однако многое зависит от ударов Украины по НПЗ, из-за которых экспорт и запретили в июле.

Новак также сообщил, что 28 октября в США отправился четвертый танкер с российским дизелем, а три предыдущих находятся в пути. При этом найти американских покупателей оказалось непросто, отмечает Bloomberg. Демократы пообещали расследовать сделку Трампа и Путина, если по итогам промежуточных выборов получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

Ранее AFP со ссылкой на аналитическую платформу Kpler сообщило, что в США направляются три танкера с российским дизелем, причем два из них находятся под западными санкциями. Суда вышли из Приморска с 16 по 22 октября и должны прибыть на восточное побережье США 7–11 ноября. В общей сложности они везут 924 тысячи баррелей топлива.