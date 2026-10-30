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Новости

Удары украинских дронов по НПЗ сократят экспорт российского дизеля в ноябре — Новак

The Insider
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Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы способны уменьшить экспорт дизельного топлива в ноябре по сравнению с планом. Об этом журналистам заявил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс». Он сказал:

«Что касается дизеля, это, безусловно, может привести к уменьшению объемов поставок. Это незначительно, но всё равно меньше, чем было запланировано».

По словам Новака, сокращение поставок отразится на мировых рынках, поэтому удары украинских беспилотников по российским НПЗ, как считает вице-премьер, наносят им «ущерб». На ноябрь власти готовят разрешение на вывоз около 2,1 млн тонн дизеля, тогда как в октябре было разрешено экспортировать 510 тысяч тонн. Часть этого объема, как уточнил вице-премьер, может уйти в Северную и Южную Америку, «если только партнеры захотят». План на декабрь сформируют в конце ноября.

Ранее в пятницу Новак сообщил, что Украина после перерыва вновь атаковала российские НПЗ. Под удар попали три завода и газохимический комплекс. На одном предприятии, по его словам, есть небольшие повреждения, остальные атаки отразила ПВО.

Тогда же вице-премьер рассказал, что правительство готовит продление запрета на экспорт дизеля до конца января 2027 года, сохранив исключения для части зарубежных поставок. Москва запретила вывоз дизеля в июле из-за украинских ударов по НПЗ, а в октябре ослабила ограничения после того, как Трамп объявил о договоренности с Путиным вернуть российское топливо на мировой рынок.

По данным Новака, 28 октября в направлении США вышел четвертый танкер с российским дизелем. Ранее AFP со ссылкой на аналитическую платформу Kpler сообщало, что три предыдущих судна, два из которых находятся под западными санкциями, должны прибыть на восточное побережье США 7–11 ноября.

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Публикация:«Удары украинских дронов по НПЗ сократят экспорт российского дизеля в ноябре — Новак»

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