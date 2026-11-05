Два танкера с российским дизелем, направлявшиеся в США, сменили курс

Два танкера из группы судов, которые направлялись в США с грузом дизельного топлива из России, сменили курс, пишет Financial Times. Это Talisman (IMO: 9292060), который находится в санкционных списках США, ЕС и Великобритании, и Leruo (IMO: 9385831).

Talisman ушел из Атлантического океана в Средиземное море и, как показывают данные сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, с которыми ознакомился The Insider, в настоящее время находится у побережья Туниса. Судно, ранее направлявшееся к атлантическому побережью США, 2 ноября сообщило о статусе «в ожидании распоряжений» (for orders), что может означать отсутствие подтвержденного покупателя груза или порта назначения. Leruo (IMO: 9385831), который также относится к «теневому флоту» и находится под санкциями, 3 ноября сменил пункт назначения на Бразилию, но пока остается в Атлантическом океане.

Обновление: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщение о смене курса танкерами с российским топливом, заявил, что «весь дизель найдет своих покупателей». Детали он сообщить отказался, сославшись на коммерческую тайну. «Какой-то связи с выборами [в Конгресс США] здесь усматривать не стоит. Это однозначно», — добавил Песков.

Первоначально СМИ называли три танкера, которые отправились в США с грузом российского дизеля после объявления о сделке между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным: Talisman, Leruo и Agioi Fanendes (IMO: 9798375). Затем Greenpeace Ukraine идентифицировала еще четыре танкера, участвующих в сделке — Taurus (IMO: 9417206), Pvt Azura (IMO: 9423683) , Iblea (IMO: 9244441) и Primorye (IMO: 9236743).

Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, судно Agioi Fanendes находится в Атлантическом океане со статусом 'for orders', а Taurus 5 ноября зашел в американский порт Балтимор. Pvt Azura и Iblea по-прежнему направляются к восточному побережью, указывая пунктом назначения США. Primorye находится в западного берега Африки, указывая пунктом назначения Багамы.

Как сообщает Financial Times, запасы дизельного топлива в США упали ниже 100 млн баррелей — впервые за более чем два десятилетия.

9 октября Трамп объявил о договоренности с Путиным, предусматривающей поставки 4,8 млн тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Россия немедленно сняла действовавший до того момента запрет на экспорт дизеля, пообещав отправить 300 тысяч тонн в октябре, еще 500 тысяч тонн в ноябре, затем 1 млн тонн и дополнительно 3 млн тонн в более поздние сроки. Трамп заявлял, что сделка поможет справиться с ростом цен на дизель в США, однако демократы в Конгрессе заявили о намерении расследовать сделку, поскольку она может нарушать санкционный режим.

Как писала в конце октября The Washington Sun, чиновники из администрации президента США неофициально убеждают американские компании принять российский дизель, который сейчас везут через Атлантику. Утверждалось, что бизнесмены отказываются, опасаясь юридической ответственности и репутационных потерь.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы, в результате которых Демократической партии удалось получить большинство в обеих палатах.