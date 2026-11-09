Трамп впервые после промежуточных выборов открыто усомнился в их честности. Ранее он обещал их признать и работать с победившими демократами

Президент США Дональд Трамп впервые прямо поставил под сомнение честность промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся 3 ноября. О своих сомнениях он написал в соцсети Truth Social. До этого глава Белого дома несколько дней подряд делал репосты других публикаций, ставящих результаты голосования под сомнение. Ранее американский лидер обещал признать выборы, на которых с большим преимуществом победили демократы.

Трамп 9 ноября в своей соцсети Truth Social написал:

«Неужели кто-нибудь действительно верит, что эти „выборы“ были честными? Как предвыборные опросы могли настолько ошибаться??? Некоторые „пакеты“ голосов, поступивших при досрочном голосовании, были настолько большими, что победить было невозможно, сколько бы людей ни пришло голосовать. Всё дело в машинах для голосования, которые гораздо важнее самих избирателей!»

Как накануне обратило внимание издание Forbes, президент США уже несколько дней подряд распространяет конспирологические утверждения других пользователей, ставящих под сомнение результаты выборов. В частности он делал перепосты «анализа», где утверждалось, что доля поданных за республиканцев голосов подозрительно почти одинаково сократилась в разных штатах, а число избирателей, поддержавших демократов, резко выросло по сравнению с выборами 2024 года. В одном из сообщений, которое привел президент США, утверждалось, что кандидат от Демократической партии на пост губернатора Техаса Джина Инохоса победила в штате с «цифрами из мультфильмов Looney Tunes». При этом, как подчеркивает издание, до сих пор глава Белого дома воздерживался от личных высказываний, ставящих под сомнение результаты голосования.

До этого Трамп уже высказывал претензии к результатам выборов, но они не касались фальсификаций. В частности, он потребовал передать голоса, отданные на Аляске за кандидата-спойлера Дэниела Дж. Салливана, республиканскому кандидату в Сенат и действующему сенатору Дэну Салливану. Окончательные результаты выборов на Аляске не подсчитаны до сих пор.

Кроме того, он заявлял, что «Америка сделала гигантский шаг назад в истории», отдав на прошедших выборах предпочтение демократам.

Ранее, 4 ноября, Трамп заявил, что «совершенно точно готов принять результаты» голосования, и пообещал «сотрудничать с демократами».

По последним данным, демократы получают как минимум 255 мест из 435 в Палате представителей США и 54 мандата из 100 в Сенате. Подсчет голосов продолжается.