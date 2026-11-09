Трамп признал, что его депортационная политика оказалась слишком жесткой, и предложил демократам договориться по миграции

Президент США Дональд Трамп в интервью программе 60 Minutes на CBS признал, что его администрация, возможно, слишком жестко преследовала мигрантов, проживших в стране десять лет и больше.

По словам Трампа, миграционная политика ему «и помогла, и навредила». За безопасность границы он, по собственной оценке, заслужил «пятерку с плюсом», также, по его словам, избиратели высоко оценили и высылку «плохих людей». Но недовольство, как признал президент, вызвали задержания людей с хорошей работой, чье единственное нарушение — незаконный въезд в страну. Трамп заявил:

«Значительная часть страны считает, что их надо выдворить. А другая значительная часть считает, что им нужно позволить остаться, если это хорошие люди, которые работают в садовой компании, в отеле или еще где-то, а в некоторых случаях и платят налоги. Думаю, это было слишком жестко».

Трамп сказал, что хотел бы договориться по миграции с демократами, которые со следующего года будут контролировать обе палаты Конгресса. При этом он выразил уверенность, что демократы при первой возможности отменят филибастер — процедуру, позволяющую меньшинству в Сенате блокировать законопроекты.

Говоря об искусственном интеллекте, Трамп подтвердил, что поддерживает развитие технологии, которую предпочитает называть «сверхинтеллектом», поскольку, по его мнению, тот «не искусственный». Одной из причин он назвал визит Си Цзиньпина две недели назад, ведь китайский лидер, по словам Трампа, полностью вкладывается в эту сферу. Риски ИИ президент считает преувеличенными и уверен, что справиться с ними может Минюст. Он также рассказал, что руководителю одной из крупных ИИ-компаний, который якобы делал «что-то плохое», позвонили и пригрозили тюрьмой. Трамп сказал:

«Мы сказали: „Иди домой прямо сейчас. Увидься с женой и детьми, поцелуй их на ночь, потому что завтра утром ты отправишься в тюрьму“».

Имя этого человека Трамп не назвал, но, по его словам, тот после звонка «полностью всё изменил». Президент добавил, что не против ограничений и готов работать с демократами над безопасностью ИИ, но не хочет, чтобы США из-за этого оказались «далеко на втором месте». По его словам, Китай отстает от Америки на год и никаких ограничений себе не ставит.

Главной причиной поражения республиканцев Трамп назвал то, что его самого не было в бюллетене. Он также признал, что избирателям не понравились война с Ираном и рост цен на бензин, а экономические успехи администрации не удалось донести из-за «плохой коммуникации, возможно с моей стороны». Президент пообещал несколько кадровых изменений, но выразил доверие министру обороны Питу Хегсету, импичмента которого добиваются демократы.

Защищая Хегсета, Трамп заявил, что при нем США выиграли две войны, в Иране и в Венесуэле. Венесуэльскую операцию, в ходе которой американские военные захватили лидера страны и его жену, он назвал выигранной меньше чем за час и без погибших. Трамп сказал:

«Мы выиграли Венесуэлу и уже вывезли оттуда миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов. И будем вывозить еще много миллиардов и прекрасно ладим. Можете назвать это территорией, можете назвать как угодно».

Позже в интервью президент добавил, что США уже получили от Венесуэлы в 50 раз больше, чем потратили на войну, сославшись на принцип, что трофеи достаются победителю.

Еще Трамп пообещал до ухода с поста помиловать «огромное количество» людей, пошутив, что это может коснуться любого, кто оказывался «в пределах тысячи миль от Овального кабинета». Помиловать самого себя он не планирует, хотя не считает такой шаг неразумным. На вопрос о росте своего состояния примерно на $3 млрд после возвращения в Белый дом президент ответил, что почти не уделяет времени своему капиталу, а семейной компанией управляют его сыновья. В конце интервью Трамп признал, что не смог бы простить своих противников, включая Джеймса Коми и Нэнси Пелоси, даже ради попадания в рай.

В том же интервью Трамп пообещал скорое завершение войны в Украине, заявив, что страна в итоге получит «немного другую форму». Главным препятствием к миру он назвал взаимную ненависть Владимира Зеленского и Владимира Путина, а сказать, кому из них доверяет больше, отказался. Трехсторонние переговоры США, Украины и России пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября после почти девятимесячного перерыва.