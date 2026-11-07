«Всей душой бороться за президента». Трамп назначил главой своего аппарата Стивена Миллера, требовавшего задерживать 3000 мигрантов в день

Президент США Дональд Трамп назначил новым руководителем аппарата Белого дома Стивена Миллера, который разработал кампанию массовых депортаций, пишет NBC News. Трамп объявил о решении в своей соцсети Truth Social в пятницу, 6 ноября. Миллер приступит к обязанностям 9 ноября и сменит Сьюзи Уайлс, подавшую в отставку накануне.

По оценке NBC News, назначение показывает, что в оставшиеся два года президентского срока Трамп намерен опираться на базу своего движения MAGA. Один из союзников президента заявил изданию, что Миллер будет конфликтовать с Конгрессом, особенно если демократы начнут расследования против администрации. Сам Миллер написал в Twitter (X):

«Сейчас наша миссия ясна как никогда — всей душой бороться за нашего президента и защищать эту великолепную республику».

В мае 2025 года Миллер угрожал уволить руководство Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) из-за недостаточного числа арестов и депортаций нелегальных мигрантов и потребовал задерживать по 3000 человек в день

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, которого в январе, как ожидается, изберут спикером, назвал Миллера «опасным ксенофобом и безрассудным экстремистом» и потребовал его уволить. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что после «исторического поражения» Трамп «ничему не научился». По данным экзитпола NBC News, 57% избирателей считают, что миграционные меры администрации зашли слишком далеко.

69-летняя Уайлс проработала на посту дольше, чем любой из четырех руководителей аппарата в первый срок Трампа. В середине октября президент говорил NBC News, что она останется на должности «до конца». Теперь, по словам Трампа, Уайлс перейдет в его политическую команду Trump Political Operation. Президент также допустил, что в правительстве произойдет «несколько изменений».

По итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. В Сенате у них не менее 54 мест из 100, в том числе благодаря победам в Техасе и Канзасе, где десятилетиями выигрывали республиканцы.