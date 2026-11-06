Суд временно запретил начинать строительство триумфальной арки Трампа в Вашингтоне. Он хочет возвести ее ради ветеранов, но ветераны против

Федеральный судья Таня Чаткен запретила администрации президента США Дональда Трампа начинать строительство мемориальной арки высотой 76 метров в Вашингтоне. Об этом сообщает CBS News. Властям запрещено запускать какие-либо действия в рамках проекта в течение 14 дней — пока идет судебное разбирательство. Перед этим Национальная комиссия по планированию столицы (NCPC), состоящая преимущественно из союзников Трампа, проголосовала за утверждение проекта.

Судья Чаткен постановила, что правительство не может проводить какие-либо «работы, связанные со строительством» триумфальной арки в Вашингтоне, в течение 14 дней, пока продолжается судебное разбирательство. В 33-страничном решении она отмечает: истцы, вероятно, смогут доказать, что федеральное правительство не выполнило обязательные юридические процедуры перед стартом строительства триумфальной арки.

В частности противники возведения объекта указывают, что администрация не получила необходимого разрешения от Конгресса на подобные работы. Кроме того, судья подчеркнула, что штат Вирджиния и округ Колумбия обладают законным правом оспаривать проект в суде, поскольку транспортные проблемы в районе строительства могут нанести им «ощутимый экономический ущерб».

Против проекта поданы три иска — от округа Колумбия, штата Вирджиния и группы ветеранов войны во Вьетнаме.

Решение Чаткен запретить строительство в течение 14 дней было вынесено вскоре после того, как поздно вечером 5 ноября NCPC проголосовала за утверждение проекта. Это стало финальным согласованием монумента, который Трамп хочет возвести между Мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем.

NCPC, отвечающая за федеральное градостроительство в Вашингтоне и состоящая преимущественно из союзников Трампа, одобрила проект восьмью голосами за. Против выступили четыре члена комиссии. Перед голосованием состоялись почти девятичасовые публичные дебаты, в которых приняли участие конгрессмены, ветераны, архитекторы, а также жители Вашингтона и Вирджинии.

Назначенный Трампом председатель NCPC Марк Паолетта в начале заседания комиссии заявил:

«Трамп, будучи президентом и выдающимся строителем, понимает, что для нашей национальной идентичности важно демонстрировать то, кто мы есть, с помощью величественных памятников».

Он добавил, что подобные арки есть «в великих городах мира — Париже, Риме, Лондоне», но нет в Вашингтоне. По его словам, монумент станет «самой грандиозной аркой, когда-либо построенной человечеством».

Комиссар Пол Инграссия, юрист Управления общих служб, в свою очередь, заверил:

«Арка не имеет никакого отношения к политике. Она о памяти. Она о праздновании нашей истории. Она о почитании ветеранов. Это благородная дань уважения нашей стране».

Член городского совета Вашингтона Фил Мендельсон, также входящий в состав NCPC, на это указал, что проект не был одобрен Конгрессом, который не выделял на него никаких средств. Член Палаты представителей США демократ Джаред Хоффман, который в новом созыве нижней палаты Конгресса должен возглавить комитет по природным ресурсам, заявил, что арка будет «данью уважения Дональду Трампу», а не ветеранам, как настаивают в администрации. По словам конгрессмена, Трамп просто использует ветеранов как предлог для строительства мемориала самому себе.

Один из активистов, выступающих против проекта, ветеран морской пехоты Джими Шонесси отметил:

«Возведение огромной, доминирующей над окружающим пространством арки, вокруг которой возникнет атмосфера туристического аттракциона с толпами людей, фудтраками и автобусами, отвратительно по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за страну, и к их семьям. Вместо того, чтобы сосредоточиться на проблемах семей военнослужащих, администрация собралась тратить деньги налогоплательщиков на выбор места, планирование и проектирование памятника, о котором никто не просил. При этом она готова обходить любые законы и правила, способные помешать началу строительства».

Как отмечает газета The Guardian, несмотря на согласование проекта столичной комиссией, его стоимость до сих пор неизвестна. Аналитики отмечают, что цена строительства может достичь $100 млн. Согласно планам, сама арка будет иметь высоту около 51 метра, однако вместе с тремя позолоченными фигурами общая высота монумента составит около 76 метров. Ее возведение, как ожидается, займет три года и завершится (если будет одобрено) уже после окончания срока Трампа. Администрация президента США отмечает, что ежедневно монумент будут посещать от 2 тысяч до 22 тысяч человек.