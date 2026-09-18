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Судья запретил Трампу сносить Кеннеди-центр без уведомления. Ранее президента США засняли в самолете с плакатом «Кеннеди-центр снесен»

The Insider
Фото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Фото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Федеральный судья округа Колумбия Кристофер Купер вынес постановление, прямо запрещающее снос главного здания Кеннеди-центра без предварительного уведомления суда, сообщает CNN. Решение появилось спустя несколько часов после того, как в сети разошлись фото президента США Дональда Трампа на борту президентского самолета Air Force One, изучающего плакат с заголовком Kennedy Center DEMOLISHED («Кеннеди-центр снесен»).

Судья указал, что хочет «избежать любой путаницы на этот счет с учетом последних событий», — имея в виду в том числе внезапное закрытие здания для посетителей. Купер обязал руководство центра письменно уведомлять суд не менее чем за 30 дней о любых существенных изменениях в планах проекта, включая возможный снос главного здания. Он также распорядился предоставить подробный отчет о статусе «временного закрытия» и заявленного экстренного ремонта.

Решение было вынесено в ответ на иск конгрессвумен Джойс Бетти, судящейся с попечителями центра: судья отклонил ее просьбу провести отдельное слушание по действиям совета, но согласился «предельно ясно» прописать в постановлении запрет на снос без уведомления. Ранее в четверг юристы Бетти подали в суд именно те фотографии с Трампом на борту самолета как «доказательство, всплывшее накануне вечером». Сама конгрессвумен заявила:

«Это просто возмутительно, что мы дошли до точки, когда необходимо постоянное судебное вмешательство, чтобы защитить это историческое учреждение от того, чтобы его снесли по указке президента».

Здание центра не работает для посетителей с вечера 15 сентября: исполнительный директор Мэтт Флока заявил, что закрыл большинство помещений на неделю из-за «острых рисков для общественной безопасности» на фоне продолжающегося разрушения конструкций после сильного урагана в Вашингтоне 4 сентября. Юристы Бетти оспаривают эту версию, считая ее попыткой задним числом объяснить закрытие и уйти от ответственности за неисполнение прежнего постановления Купера, который еще ранее запретил совету закрывать центр без повторного обращения в суд.

В конце августа Минюст США уже допускал в суде, что центру грозит снос, если Трампу не разрешат заняться его ремонтом. Конгресс выделил на реконструкцию $257 млн, но Трамп заявлял, что работы начнутся только если совету директоров позволят добавить его имя на фасад здания, против чего Купер уже дважды выносил решения.

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Публикация:«Судья запретил Трампу сносить Кеннеди-центр без уведомления. Ранее президента США засняли в самолете с плакатом «Кеннеди-центр снесен»»

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