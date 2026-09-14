Правление Центра Кеннеди предложило увековечить на его фасаде имя Трампа за «спасение здания от банкротства»

Попечительский совет Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди готовится предложить добавить имя президента США Дональда Трампа на фасад здания — на этот раз в знак признания того, что именно он вывел учреждение из «критического финансового положения». Об этом стало известно из новых материалов, поданных в суд в рамках иска, направленного на блокировку этой инициативы, сообщает Associated Press.

Информация появилась в судебном документе, который подала демократка Джойс Битти, член попечительского совета центра. Битти, добивающаяся запрета на нанесение имени Трампа на здание, уточнила, что сообщает об этом суду, потому что предложение может повлиять на решение, которое суд должен принять в ближайшее время. Заседания суда и совета центра назначены на вторник.

К заявлению Битти приложены два документа. Первый — проект решения о закрытии центра из-за того, что здание якобы непригодно для эксплуатации. По словам Битти, эта оценка со ссылкой на консалтинговую компанию неверна — сама компания «прямо отказалась делать подобное заключение». Второй документ описывает тяжелое финансовое положение центра и предлагает десять вариантов надписи, которую предлагается высечь в мраморе под названием учреждения — среди них «Реконструкция и создание фонда под руководством президента Дональда Д. Трампа и Trump Kennedy Center Fund» и «В знак благодарности за поддержку президента Дональда Д. Трампа и Trump Kennedy Center Fund».

«Совет понимает, что без такого надлежащего признания вряд ли президент Трамп продолжит непосредственно контролировать реконструкцию главного здания и возглавлять финансовое спасение центра», — говорится в проекте резолюции совета.

В мае суд постановил, что имя Трампа было добавлено на фасад незаконно, и обязал его снять. Совет центра, тем не менее, в прошлом месяце проголосовал за то, чтобы высечь на фасаде надпись «Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, восстановленный и отреставрированный президентом Дональдом Д. Трампом». Если фонд Trump Kennedy Center Fund соберет $100 млн, на фасаде добавят ещё одну надпись — «На средства Trump Kennedy Center Fund». В августе сообщалось, что юристы Минюста США угрожают снести центр в случае отказа разрешить президенту Дональду Трампу заняться его ремонтом.