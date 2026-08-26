Минюст США: Кеннеди-центр придется снести, если Трампу не дадут его «спасти». Он пытается добавить в название центра свое имя

Юристы Минюста США угрожают снести центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в случае отказа разрешить президенту Дональду Трампу заняться его ремонтом. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы. Ранее суд отменил решение закрыть центр на два года для реконструкции и постановил убрать имя Трампа из его названия, добавленное в декабре 2025 года.

Как отмечает газета, юристы Минюста назвали состояние здания «конструктивно ненадежным, фундаментально небезопасным и позорящим столицу». По их мнению, «без девелоперского опыта Трампа и его способностей привлекать инвестиции» Кеннеди-центр придет в упадок и тогда властям придется пойти на радикальные меры. В судебном иске помощник генпрокурора Бретт Шумейт и два других юриста пишут:

«Без этих усилий центр продолжит разрушаться и превратится в небезопасное, ветхое строение, которое придется снести».

По их словам, в таком случае на месте снесенного здания можно будет построить другой объект — «например, большой открытый амфитеатр». Они настаивают, что «спасти» центр может только принесший ему «финансовое оздоровление» Трамп, которому надо разрешить реконструкцию здания.

Кеннеди-центр был учрежден Конгрессом и открылся в 1971 году в память о президенте-демократе Джоне Кеннеди, убитом в 1963 году. В нем расположены семь театров, а в год проводится более двух тысяч представлений. После прихода в Белый дом Трамп уволил с должности директора центра Дебору Раттер, распустил попечительский совет и назначил в его состав новых членов, которые избрали президента США председателем и проголосовали за добавление его имени в название центра. Как подчеркнула The Washington Post, с момента появления на фасаде здания имени Трампа продажи билетов упали.

В феврале 2026 года Трамп объявил о закрытии центра с 4 июля на ремонт «примерно на два года». В мае судья окружного суда Кристофер Купер постановил убрать имя Трампа из названия центра, поскольку учреждение посвящено «президенту Кеннеди и только президенту Кеннеди», а имя центру давал Конгресс и только он может его изменить. Кроме того, судья отменил решение о закрытии здания на ремонт. В середине августа совет директоров центра проголосовал за появление дополнительной надписи под главной вывеской на фасаде здания, сообщила газета The New York Times. Она должна гласить: «Восстановлено и отремонтировано президентом Дональдом Дж. Трампом».

The Washington Post и газета The Guardian обращают внимание, что в судебном иске представители администрации впервые открыто признали, что власти не исключают снос Кеннеди-центра. Это лишь подтвердило худшие опасения оппонентов Трампа, подозревавших его в подобных планах, учитывая, что президент США уже снес Восточное крыло Белого дома, чтобы освободить место под бальный зал стоимостью $600 млн.