Минпромторг потратит 2 млрд рублей на работы по замене импортных двигателей на SSJ-100. Самолеты планируется оборудовать отечественными ПД-8

Министерство промышленности и торговли России заключило с ПАО «Яковлев» контракт на «проведение опытно-конструкторских и экспериментальных работ» по внедрению в конструкцию самолета SSJ-100 отечественного двигателя ПД-8. Как следует из данных на сайте госзакупок, на эти цели выделено 2 млрд рублей. Срок исполнения контракта — 20 декабря 2028 года.

В описании объекта закупки говорится, что «с целью продолжения эксплуатации летающего парка самолетов RRJ-95 (Sukhoi Superjet-100) при невозможности поддержания летной годности маршевой силовой установки (МСУ) на базе импортного двигателя SaM-146 необходимо выполнить работы по его замене на двигатель российского производства — ПД-8, что позволит продлить летную годность самолетов RRJ-95, находящихся в эксплуатации». Отмечается, что выполнить эту задачу невозможно без доработки самолетов семейства.

Двигатель SaM146, который сейчас стоит на «Суперджетах», был разработан компанией PowerJet — совместным предприятием НПО «Сатурн» и французской Snecma (входит в Safran Group). В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций, PowerJet прекратил поставлять запчасти и оказывать услуги по ремонту двигателей.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха в июле говорил, что замену двигателей французского производства на самолетах SSJ-100 оплатят сами авиакомпании, без помощи бюджетных средств. Согласно приведенной им оценке, в замене двигателей нуждаются порядка 50–100 самолетов.

Позднее, в сентябре, глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что замена двигателей в самолетах SSJ-100 на российские возможна только при поддержке государства. По его прогнозу, в противном случае самолеты SSJ-100 будут просто постепенно уходить из парков российских авиакомпаний.

В октябре стало известно, что Росавиация продлила срок эксплуатации самолетов Superjet 100 с 15 до 20 лет. Это касается самолетов, которые были выпущены до 2022 года, еще с использованием иностранных комплектующих. Одновременно увеличили и другие предельные показатели: самолет может совершить до 20 тысяч полетов (вместо 15 тысяч) и набрать до 40 тысяч летных часов (вместо 25 тысяч).

Сейчас в России используются 154 самолета SSJ-100. Бóльшая часть находится в парке авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот». Другие крупные эксплуатанты — Red Wings, «Азимут» и «Ямал».