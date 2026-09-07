«Аэрофлот» предупредил о выводе SSJ 100 из эксплуатации без господдержки на замену двигателей

Самолеты Sukhoi Superjet 100 будут постепенно выбывать из парков российских авиакомпаний, если государство не профинансирует замену двигателей, предупредил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме. По его словам, установить российские двигатели вместо российско-французских можно только при бюджетной поддержке. Необходимую сумму Александровский не назвал.

Замену двигателей SaM146 на российские ПД-8 оценивали в 2,1–2,3 млрд рублей на один самолет. Часть источников «Коммерсанта» считает эту оценку заниженной: себестоимость одного ПД-8 еще в 2024 году превышала 1 млрд рублей и с тех пор выросла. Помимо установки двух двигателей, самолету нужны доработки крыла, креплений, кабельной сети и других систем.

По данным издания, на совещаниях авиакомпаний с Объединенной авиастроительной корпорацией обсуждалась замена двигателей примерно на 50 самолетах — около трети оставшегося в России парка SSJ 100. Ограничение связано со сроками службы других компонентов, для которых нет замены. При этом глава ОАК Вадим Бадеха ранее утверждал, что расходы для перевозчиков не будут высокими и государственная помощь им не потребуется. Собственных расчетов он не приводил, называя диапазон от 50 до 100 самолетов.

Проблема с обслуживанием двигателей обострилась в 2022 году, когда французская Safran прекратила участие в совместном предприятии с Объединенной двигателестроительной корпорацией. Компания отвечала за обслуживание и производство деталей горячей части SaM146. В мае 2023 года The Insider писал о прогнозе ОДК, согласно которому к 2030 году из-за исчерпания ресурса двигателей в эксплуатации должны были остаться лишь 28 SSJ 100 из примерно 150. После этого Росавиация продлила ресурс SaM146, однако, по данным «Коммерсанта», часть самолетов уже перестала летать.

Сейчас в России остается около 160 SSJ 100, из них 78 находятся в парке авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот». Другие крупные эксплуатанты — Red Wings, «Азимут» и «Ямал». Сокращение доступного парка в группе «Аэрофлот» рассчитывают компенсировать перераспределением налета между остальными самолетами и поступлением новых МС-21, сообщил Александровский.