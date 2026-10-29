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Новости

Российских авиапассажиров предложили обложить сбором до тысячи рублей, а деньги направить на оплату «Суперджетов» и других самолетов

The Insider
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В России в следующем году планируется ввести дополнительный сбор с пассажиров для оплаты поставок новых российских самолетов. Как сообщает «Интерфакс», об этом говорится в заключении комитета по бюджету и налогам Госдумы на проект федерального бюджета на 2027–2029 годов. Новый сбор планируется включить в стоимость авиабилетов: 500 рублей на внутренних рейсах, 1000 рублей — на международных.

Мера направлена на «компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации» 258 самолетов типа МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300, поставка которых предусмотрена «Комплексной программой по расширению производства воздушных судов». Разработкой механизма поддержки отечественной авиационной промышленности занимается Минпромторг по поручению Владимира Путина.

Ранее источники «Интерфакса» в авиаотрасли рассказывали, что российские авиакомпании начнут включать в стоимость билетов сбор на поддержку эксплуатации самолетов SJ-100 и МС-21. Объем федеральных субсидий на программу «Развитие авиационной промышленности» в проекте бюджета на ближайшие три года составляет 130,7 млрд рублей. Как отмечается в заключении комитета Госдумы, за счет бюджета запланирована поддержка реализации программ лизинга 59 самолетов SJ-100, 66 вертолетов типа «Ансат» и Ми-8МТВ.

Сертификация и начало серийного выпуска «импортозамещенных» МС-21 и SJ-100 запланированы на 2027 год. Первые поставки Ил-114-300, который уже прошел сертификацию, ожидаются в декабре 2026-го. Поставки коммерческим авиакомпаниям модернизированных Ту-214 начнутся в 2027 году.

На ВЭФ-2022 «Аэрофлот» и ОАК договаривались о поставке 210 самолетов МС-21, причем первые машины обещали еще в 2024 году, затем срок сдвинули на конец 2025-го. На ПМЭФ-2025 план сократили до 108 МС-21 к 2030 году.

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Публикация:«Российских авиапассажиров предложили обложить сбором до тысячи рублей, а деньги направить на оплату «Суперджетов» и других самолетов»

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