Путин потребовал обновлять парк авиалайнеров за счет российской техники. «Импортозамещенный» МС-21 пока так и не вышел в серию

Владимир Путин заявил, что обновление парка гражданских самолетов в России должно идти прежде всего за счет отечественной техники. Об этом он сказал на совещании по новым объектам гражданской авиации, передают «Ведомости».

В тот же день Путин присутствовал на подписании контракта о поставке «Аэрофлоту» 90 самолетов МС-21-310: по графику 14 машин передадут в 2029 году, 18 — в 2030-м, 24 — в 2031-м и 34 — в 2032-м. Еще 18 самолетов по ранее заключенным договорам должны поступить в авиакомпанию в 2027–2028 годах. Он сказал:

«Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов».

Также Путин сообщил, что к 2030 году в России планируют модернизировать не менее 75 аэропортов — это больше трети всех аэрогаваней страны. По его словам, с 2021 года в стране уже построили 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов.

На ВЭФ-2022 «Аэрофлот» и ОАК договаривались о поставке 210 МС-21 (в составе более широкого пакета на 339 самолетов), первые машины тогда обещали еще в 2024 году, затем срок сдвинули на конец 2025-го. На ПМЭФ-2025 план сократили до 108 МС-21 к 2030 году, а от SuperJet-100 и Ту-214 «Аэрофлот» отказался вовсе. Кроме того, в целом серийный выпуск «импортозамещенных» МС-21 и SJ-100 неоднократно переносился — в последний раз глава «Ростеха» Сергей Чемезов называл новым сроком 2027 год, а к производителю самолетов «Яковлеву» на тот момент было подано 363 иска на 21 млрд рублей.