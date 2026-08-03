Импортозамещенный серийный авиалайнер МС-21 совершил первый полет. Реальный выход его в серию зависит от производителей запчастей — эксперт

Импортозамещенный серийный вариант пассажирского лайнера МС-21-310 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, самолет провел в воздухе 1 час 23 минуты. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-аккаунте:
«Машина достигла высоты 6000 метров и приборной скорости 600 км/ч. Экипаж проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу отечественных бортовых систем. Самолет показал себя хорошо, полетное задание выполнено полностью».
Иркутский авиазавод готовит серийный выпуск воздушного судна, утверждается, что первая партия составит 18 самолетов. Как отмечают «Ведомости», МС-21-301 к настоящему моменту выполнил половину сертификационных полетов. Ранее сообщалось, что «Ростех» планирует выпускать 36 самолетов МС-21 в год, а поставки должны начаться со второй половины 2027 года.
Авиаэксперт Андрей Меньшенин отметил в беседе с The Insider, что пока скорее можно говорить о начале этапа освоения серийного производства, но не о полноценном серийном выпуске:
«Первый полет серийного самолета — важный рубеж, однако сама программа должна еще подтвердить стабильность производства и пройти оставшиеся сертификационные процедуры. Это важный этап, потому что испытывается уже самолет, собранный по технологии, максимально близкой к той, по которой будут выпускаться машины для авиакомпаний. В отличие от опытных образцов, здесь проверяется не только конструкция, но и готовность производственной линии.
Необходимо завершить испытания именно серийной конфигурации, получить все необходимые изменения к сертификату, подтвердить надежность производства и передать первые самолеты заказчикам. План в 18 самолетов выглядит амбициозным, но достижимым только при отсутствии серьезных задержек с поставками комплектующих и производством.
Главный риск сегодня — завершение программы импортозамещения. Изначально МС-21 создавался как проект широкой международной кооперации с использованием большого количества зарубежных систем и компонентов. После введения санкций многие из них пришлось заменять отечественными аналогами или искать новых поставщиков. Это касается не только двигателей и авионики, но и множества других систем, включая оборудование салона. Поэтому ключевой вопрос сейчас — сможет ли вся цепочка поставщиков обеспечить стабильный выпуск полностью укомплектованных самолетов в запланированных объемах. Кроме того, остаются риски, связанные с завершением сертификации и выходом производства на заявленные темпы».
Дэвид Каминский-Морроу, редактор по воздушным перевозкам издания FlightGlobal, рассказал The Insider, что начало серийного производства — это точка, когда самолеты начинают строиться по единому «чертежу», одобренному регуляторами для поставки заказчикам:
«Опытные образцы служат для доводки конструкции, и по мере того, как изменения сходят на нет, производитель начинает строить несколько серийных машин, будучи уверенным, что оставшиеся доработки будут минимальными. Именно таким серийным эталоном и должен стать построенный МС-21, хотя самолету еще предстоит получить сертификат — только после этого возможны поставки заказчикам.
Первый полет этой машины значим именно потому, что она представляет тот самолёт, который „Ростех“ рассчитывает поставлять авиакомпаниям. Основной объем базовых летных испытаний уже выполнили опытные образцы, а испытания серийного самолета сосредоточены на более тонких деталях, важных для соответствия требованиям авиакомпаний. Объем оставшейся работы значителен, тем более что импортозамещение означает появление множества новых систем, которые тоже нужно учитывать при сертификации.
Сертификация — самый неотложный вызов: пока она не пройдена, поставок не будет. Следующая задача — начать поставки и понять, как самолет покажет себя в реальной эксплуатации, и удастся ли быстро устранять возможные „детские болезни“. „Ростеху“ также предстоит нарастить темпы производства, поскольку российским авиакомпаниям остро не хватает провозных мощностей, а темпы выпуска российских самолетов традиционно намного ниже, чем у Boeing или Airbus. Это станет проверкой для всей цепочки поставщиков — способны ли они обеспечить объемы, о которых говорили „Ростех“ и Объединенная авиастроительная корпорация.
Пока трудно оценить, сколько времени потребуется, чтобы все 18 самолетов были достроены, поставлены и начали летать: первые серийные машины обычно получаются не самыми оптимальными — опыт производства еще нарабатывается, а в случае МС-21 ситуацию дополнительно усложняет большое количество поздних изменений в конструкции, так что пока рано судить, насколько самолет оправдает ожидания авиакомпаний».