Импортозамещенный серийный авиалайнер МС-21 совершил первый полет. Реальный выход его в серию зависит от производителей запчастей — эксперт

Импортозамещенный серийный вариант пассажирского лайнера МС-21-310 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, самолет провел в воздухе 1 час 23 минуты. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-аккаунте:

«Машина достигла высоты 6000 метров и приборной скорости 600 км/ч. Экипаж проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу отечественных бортовых систем. Самолет показал себя хорошо, полетное задание выполнено полностью».

Иркутский авиазавод готовит серийный выпуск воздушного судна, утверждается, что первая партия составит 18 самолетов. Как отмечают «Ведомости», МС-21-301 к настоящему моменту выполнил половину сертификационных полетов. Ранее сообщалось, что «Ростех» планирует выпускать 36 самолетов МС-21 в год, а поставки должны начаться со второй половины 2027 года.

Авиаэксперт Андрей Меньшенин отметил в беседе с The Insider, что пока скорее можно говорить о начале этапа освоения серийного производства, но не о полноценном серийном выпуске:

«Первый полет серийного самолета — важный рубеж, однако сама программа должна еще подтвердить стабильность производства и пройти оставшиеся сертификационные процедуры. Это важный этап, потому что испытывается уже самолет, собранный по технологии, максимально близкой к той, по которой будут выпускаться машины для авиакомпаний. В отличие от опытных образцов, здесь проверяется не только конструкция, но и готовность производственной линии. Необходимо завершить испытания именно серийной конфигурации, получить все необходимые изменения к сертификату, подтвердить надежность производства и передать первые самолеты заказчикам. План в 18 самолетов выглядит амбициозным, но достижимым только при отсутствии серьезных задержек с поставками комплектующих и производством. Главный риск сегодня — завершение программы импортозамещения. Изначально МС-21 создавался как проект широкой международной кооперации с использованием большого количества зарубежных систем и компонентов. После введения санкций многие из них пришлось заменять отечественными аналогами или искать новых поставщиков. Это касается не только двигателей и авионики, но и множества других систем, включая оборудование салона. Поэтому ключевой вопрос сейчас — сможет ли вся цепочка поставщиков обеспечить стабильный выпуск полностью укомплектованных самолетов в запланированных объемах. Кроме того, остаются риски, связанные с завершением сертификации и выходом производства на заявленные темпы».

Дэвид Каминский-Морроу, редактор по воздушным перевозкам издания FlightGlobal, рассказал The Insider, что начало серийного производства — это точка, когда самолеты начинают строиться по единому «чертежу», одобренному регуляторами для поставки заказчикам: