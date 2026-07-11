На самолеты «Ростеха», которые должны были поставить до 2025 года, выделят еще 115 млрд рублей. Сроки перенесли до 2029-го

Правительство России увеличило финансирование проекта по поставке 63 отечественных пассажирских самолетов на 115,3 млрд рублей и перенесло сроки их передачи авиакомпаниям на 2026–2029 годы. Изначально все машины планировалось поставить в 2023–2025 годах. Изменения содержатся в 54-страничном распоряжении правительства, которое изучил The Insider.
Стоимость проекта выросла почти на 66%
Речь идет о 34 самолетах Sukhoi Superjet New, также известных как SJ-100, 18 среднемагистральных МС-21 и 11 Ту-214. Проект льготного лизинга утвердили в январе 2023 года. Тогда его стоимость оценивалась в 175,4 млрд рублей, а получателем самолетов должна была стать группа «Аэрофлот».
В новой редакции стоимость проекта выросла до 290,7 млрд рублей, то есть почти на 66%. Дополнительные 115,3 млрд рублей должны поступить в 2026 году из Фонда национального благосостояния. Все капитальные затраты по проекту профинансирует государство.
Деньги получит «Авиакапитал-Сервис» — принадлежащая «Ростеху» лизинговая компания. Минфин выкупит выпущенные ею облигации сроком на 25 лет. В течение первых четырех лет ставка составит 0,01% годовых, затем вырастет до 1,83%. В льготный период компания не будет погашать основной долг, а накопленные проценты начнет выплачивать позднее.
Из проекта исчезло упоминание «Аэрофлота» как получателя техники. Теперь самолеты предназначены для неназванных российских авиакомпаний, имеющих сертификат эксплуатанта. Срок лизинга увеличен с 18 до 22 лет.
Новый документ содержит поштучный график передачи всех 63 самолетов. Первый SSJ-NEW планируется передать эксплуатанту в августе 2026 года, последний — в январе 2029-го. Поставки МС-21 должны начаться в январе 2027 года и завершиться через год. Первые два Ту-214 предполагается передать в октябре 2027 года, последний — в апреле 2029-го.
На поставку каждого SSJ-NEW в графике заложено 3,781 млрд рублей, каждого МС-21 — 5,338 млрд, каждого Ту-214 — 6,005 млрд рублей. Эти суммы вместе составляют 290,7 млрд рублей.
Изначально предполагалось, что строительство всех 63 самолетов завершится к концу 2025 года. Судя по новому графику, к моменту утверждения изменений ни один из них еще не был передан авиакомпаниям. Теперь строительство разрешено продолжать до 2029 года, а последний самолет поступит эксплуатанту более чем через шесть лет после запуска проекта.
Больше денег на меньшее количество техники
Распоряжение также пересматривает программу поставок для дальневосточной авиакомпании «Аврора». Первоначально она должна была получить в 2024–2026 годах 39 воздушных судов: восемь SSJ-NEW, десять самолетов «Байкал», десять вертолетов Ми-171А2 и 11 Ми-171А3.
Теперь количество техники сокращено до 37 единиц. Из проекта полностью исключили Ми-171А2. «Аврора» должна получить восемь SSJ-NEW, десять «Байкалов» и 19 вертолетов Ми-171А3.
При этом общая стоимость программы выросла с 55,1 млрд до почти 66 млрд рублей, а объем финансирования из ФНБ — с 49,6 млрд до 60,45 млрд. Государственное финансирование увеличивается примерно на 10,9 млрд рублей, несмотря на сокращение количества воздушных судов.
Сроки поставок перенесены с 2024–2026 на 2026–2029 годы. Восемь SSJ-NEW предполагается принять двумя партиями в 2027 и 2028 году. Первые пять самолетов «Байкал» должны поступить только в 2028 году, остальные пять — в 2029-м.
Десятки переносов в программе «Ростеха»
Последние страницы распоряжения посвящены отдельной программе «Ростеха» по расширению производства самолетов, двигателей, приборов и комплектующих. Правительство перенесло сроки выполнения сразу по 33 позициям плана, еще две позиции из него полностью исключены.
В частности, запуск прямоточного конвейера для серийного производства SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре перенесли с декабря 2025 года на август 2027-го. Техническое перевооружение агрегатного производства на ульяновском заводе «Авиастар» отложили с декабря 2025-го до декабря 2027-го, а модернизацию производства деталей для МС-21 на том же предприятии — с февраля 2026-го до декабря 2027-го.
Сроки переоснащения летно-испытательного комплекса и участков испытаний продукции сдвинули с декабря 2025-го на декабрь 2028-го. Еще для нескольких производственных этапов дедлайны 2024–2025 годов заменили на 2027–2028 годы.
Некоторые сроки правительство скорректировало уже после того, как истекли даже новые даты. По двум позициям дедлайн перенесли с декабря 2024-го на июнь 2026-го, хотя само распоряжение подписано 2 июля 2026 года.