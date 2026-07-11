На самолеты «Ростеха», которые должны были поставить до 2025 года, выделят еще 115 млрд рублей. Сроки перенесли до 2029-го

Речь идет о 34 самолетах Sukhoi Superjet New, также известных как SJ-100, 18 среднемагистральных МС-21 и 11 Ту-214. Проект льготного лизинга утвердили в январе 2023 года. Тогда его стоимость оценивалась в 175,4 млрд рублей, а получателем самолетов должна была стать группа «Аэрофлот».

В новой редакции стоимость проекта выросла до 290,7 млрд рублей, то есть почти на 66%. Дополнительные 115,3 млрд рублей должны поступить в 2026 году из Фонда национального благосостояния. Все капитальные затраты по проекту профинансирует государство.

Деньги получит «Авиакапитал-Сервис» — принадлежащая «Ростеху» лизинговая компания. Минфин выкупит выпущенные ею облигации сроком на 25 лет. В течение первых четырех лет ставка составит 0,01% годовых, затем вырастет до 1,83%. В льготный период компания не будет погашать основной долг, а накопленные проценты начнет выплачивать позднее.

Из проекта исчезло упоминание «Аэрофлота» как получателя техники. Теперь самолеты предназначены для неназванных российских авиакомпаний, имеющих сертификат эксплуатанта. Срок лизинга увеличен с 18 до 22 лет.

Новый документ содержит поштучный график передачи всех 63 самолетов. Первый SSJ-NEW планируется передать эксплуатанту в августе 2026 года, последний — в январе 2029-го. Поставки МС-21 должны начаться в январе 2027 года и завершиться через год. Первые два Ту-214 предполагается передать в октябре 2027 года, последний — в апреле 2029-го.

На поставку каждого SSJ-NEW в графике заложено 3,781 млрд рублей, каждого МС-21 — 5,338 млрд, каждого Ту-214 — 6,005 млрд рублей. Эти суммы вместе составляют 290,7 млрд рублей.

Изначально предполагалось, что строительство всех 63 самолетов завершится к концу 2025 года. Судя по новому графику, к моменту утверждения изменений ни один из них еще не был передан авиакомпаниям. Теперь строительство разрешено продолжать до 2029 года, а последний самолет поступит эксплуатанту более чем через шесть лет после запуска проекта.