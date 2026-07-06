Замену двигателей в самолетах Sukhoi Superjet 100 оплатят сами авиакомпании — глава Объединенной авиастроительной корпорации

Замену двигателей французского производства на самолетах SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100) оплатят сами авиакомпании, без помощи бюджетных средств. Об этом заявил на «Иннопроме» Вадим Бадеха, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»).

По его словам, в замене двигателей нуждаются порядка 50–100 самолетов. В случае их ремоторизации в ОАК исходят из того, что она будет оплачиваться в первую очередь самими авиакомпаниями.

«Еще раз подчеркну, что стоимость этой модификации не является какой-то высокой или той, которую не выдержит экономика авиакомпании. Мы не планируем привлекать федеральные средства для финансирования самой процедуры ремоторизации», — сказал Бадеха.

При этом глава ОАК не назвал хотя бы приблизительную стоимость работ. Он лишь заявил, что речь не идет «ни о каких сотнях миллиардах или десятках миллиардов» рублей, а также назвал неверной оценку стоимости, которую ранее привела газета «Коммерсантъ», — 115 млрд рублей.

По данным «Ъ», в ОАК сейчас настроены на замену двигателей на 50 самолетах (это треть парка). Стоимость всей программы оценивают примерно в 115 млрд рублей — около 2,3 млрд рублей на самолет. Итоговая цифра при этом может быть выше. 2,3 млрд уже сопоставимы с ценой SSJ-100, но в два раза меньше себестоимости нового SJ-100 (около 5,5 млрд рублей).

Российско-французские двигатели SaM146 хотят заменить на российские ПД-8. «Ъ» писал, что авиакомпании оплатят лишь часть работ, а половину стоимости программы покроют средства по линии Минпромторга. Сами работы ориентировочно начнутся не раньше конца 2029 года. Одновременно с этим в «Ростехе» считают, что дешевле будет обслуживать и ремонтировать нынешние двигатели, поэтому наряду с проработкой стратегии ремоторизации «делается всë», чтобы продлить ресурс старых двигателей. По прогнозам аналитиков, к концу 2030 года ресурсы сохранятся примерно у 30 самолетов 2020–2022 годов выпуска.

Вопросы замены двигателей на самолетах Sukhoi Superjet 100 поднимались с 2022 года: французский Safran, отвечавший за обслуживание и изготовление деталей для двигателей SaM-146, тогда остановил участие в совместном предприятии с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК).