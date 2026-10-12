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Новости

Росавиация продлила сроки эксплуатации самолетов Superjet 100 на пять лет

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Росавиация разрешила продлить эксплуатацию самолетов Superjet 100 (SSJ-100) с 15 до 20 лет. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». 

Разрешение касается самолетов, которые были выпущены до 2022 года — еще с использованием иностранных комплектующих. 

Одновременно увеличили и другие предельные показатели: самолет может совершить до 20 тысяч полетов (вместо 15 тысяч) и набрать до 40 тысяч летных часов (вместо 25 тысяч). Главный конструктор программы SSJ Владимир Лавров считает, что эти меры «подтверждают надежность конструкции самолета». 

Сейчас в России летают 154 самолета SSJ-100. Большая часть находится в парке авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот». Другие крупные эксплуатанты — Red Wings, «Азимут» и «Ямал».

Об угрозе эксплуатации этих самолетов участники отрасли говорят на протяжении последних нескольких лет после ухода из России французского производителя двигателей SaM146 — Safran. В начале 2023 года главa Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, например, говорил, что замена этих двигателей будет сопоставима с ценой нового самолета. 

В начале прошлого месяца в авиакомпании «Аэрофлот» предупредили, что импортозамещение двигателей возможно только при бюджетной поддержке. В противном случае SSJ-100 будут постепенно выбывать из парков российских авиакомпаний.

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Публикация:«Росавиация продлила сроки эксплуатации самолетов Superjet 100 на пять лет»

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