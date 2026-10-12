Росавиация продлила сроки эксплуатации самолетов Superjet 100 на пять лет

Росавиация разрешила продлить эксплуатацию самолетов Superjet 100 (SSJ-100) с 15 до 20 лет. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Разрешение касается самолетов, которые были выпущены до 2022 года — еще с использованием иностранных комплектующих.

Одновременно увеличили и другие предельные показатели: самолет может совершить до 20 тысяч полетов (вместо 15 тысяч) и набрать до 40 тысяч летных часов (вместо 25 тысяч). Главный конструктор программы SSJ Владимир Лавров считает, что эти меры «подтверждают надежность конструкции самолета».

Сейчас в России летают 154 самолета SSJ-100. Большая часть находится в парке авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот». Другие крупные эксплуатанты — Red Wings, «Азимут» и «Ямал».

Об угрозе эксплуатации этих самолетов участники отрасли говорят на протяжении последних нескольких лет после ухода из России французского производителя двигателей SaM146 — Safran. В начале 2023 года главa Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, например, говорил, что замена этих двигателей будет сопоставима с ценой нового самолета.

В начале прошлого месяца в авиакомпании «Аэрофлот» предупредили, что импортозамещение двигателей возможно только при бюджетной поддержке. В противном случае SSJ-100 будут постепенно выбывать из парков российских авиакомпаний.