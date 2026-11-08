Apple сэкономила $2,7 млрд на налогах благодаря переводу прибыли в Сингапур — FT

Американская корпорация Apple в 2026 финансовом году сократила свои налоговые обязательства на $2,7 млрд благодаря тому, что учитывала значительную часть прибыли в Сингапуре, где действуют льготные налоговые режимы. Как пишет Financial Times со ссылкой на новую финансовую отчетность компании, Сингапур впервые обогнал Ирландию и стал крупнейшей юрисдикцией, позволяющей Apple снижать налоги. Экономия на налогах благодаря Ирландии составила $2,6 млрд.

По оценке Financial Times, в 2026 финансовом году Apple могла учесть через свои сингапурские подразделения до $50 млрд прибыли. В последние годы эффективная ставка налога для основных структур компании в Сингапуре составляла около 10%, хотя стандартная ставка корпоративного налога в стране достигает 17%. Apple пользуется налоговыми льготами, которые сингапурские власти предоставляют компаниям за деятельность, имеющую высокую экономическую ценность для страны.

Новые данные стали доступны благодаря изменению американских правил финансовой отчетности, которые теперь требуют от публичных компаний раскрывать существенные различия между налогами на зарубежную прибыль и федеральной ставкой США, составляющей 21%. Согласно отчетности Apple, если бы вся ее мировая прибыль облагалась налогом по этой ставке, налоговые обязательства компании составили бы $33,4 млрд. Фактически начисленные налоги составили $27,1 млрд.

При этом Сингапур уже начал взимать с Apple дополнительные налоги в рамках международного соглашения о минимальной ставке корпоративного налогообложения в 15%, достигнутого странами под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2021 году. В 2026 финансовом году дополнительные налоговые начисления в Сингапуре составили $2,5 млрд. Однако даже с их учетом Apple сохранила значительные налоговые преимущества.

Financial Times также обращает внимание на несоответствие между численностью сотрудников Apple в странах, где компания учитывает прибыль, и объемами этой прибыли. В 2024 году на одного сотрудника двух основных сингапурских подразделений приходилось около $9 млн прибыли до налогообложения. В Ирландии этот показатель за 2025 год составлял $6 млн, тогда как в среднем по всему миру — менее $1 млн. Такие различия, отмечает издание, показывают, насколько значительная часть прибыли Apple концентрируется в отдельных юрисдикциях.

Ранее Apple уже сталкивалась с претензиями европейских регуляторов из-за налоговых льгот в Ирландии. В 2016 году Еврокомиссия признала, что компания получала незаконные налоговые преимущества, а в 2024 году Суд ЕС окончательно обязал Ирландию взыскать с Apple более €13 млрд недоплаченных налогов. Несмотря на международные усилия по ограничению налоговой оптимизации, крупнейшие технологические корпорации продолжают получать многомиллиардную выгоду от размещения прибыли в странах с льготным налогообложением.

Apple отказалась комментировать Financial Times новые данные о налоговой экономии.