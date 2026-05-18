Apple использует отбракованные чипы с отключенными ядрами в MacBook за $599 — WSJ

Apple использует процессоры с частично отключенными ядрами для выпуска более дешевых устройств, включая новый MacBook Neo стоимостью $599. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анализ технической документации компании и источники в цепочке поставок.

По данным издания, MacBook Neo работает на чипе A18 Pro — том же процессоре, который ранее использовался во флагманских iPhone 16 Pro. Однако в версии для ноутбука одно из графических ядер отключено: вместо шести GPU-ядер чип получил пять. Как пишет WSJ, это позволяет Apple использовать процессоры с небольшими дефектами, которые иначе пришлось бы утилизировать.

Такая практика, известная в индустрии как binning, используется производителями полупроводников десятилетиями. Во время производства часть чипов получает незначительные дефекты — например, одно неработающее ядро. В этом случае поврежденный элемент отключают программно, а сам процессор используют в менее производительных устройствах.

WSJ отмечает, что Apple превратила эту схему не просто в способ сократить отходы, а в часть своей стратегии по выпуску более дешевых устройств. Издание подсчитало, что с 2021 года компания как минимум шесть раз выпускала устройства на версиях A-серии чипов с уменьшенным числом графических ядер.

По данным источников газеты, MacBook Neo оказался настолько популярным, что Apple начала испытывать нехватку таких «урезанных» процессоров и была вынуждена заказать новые партии A18 Pro специально для производства этой модели. Компания также использует похожую стратегию в iPhone 17e и других более доступных устройствах, чтобы конкурировать с Android-смартфонами, Chromebook и бюджетными ноутбуками на Windows.