Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.83

EUR

87.53

OIL

97.22

Поддержите нас

314

 

 

 

 

 

Новости

Тим Кук покидает пост главы Apple после 15 лет на этой должности. Корпорацию возглавит Джон Тернус

The Insider
Тим Кук и Джон Тернус в Apple Park. Фото: Apple

Новым генеральным директором Apple станет старший вице-президент по аппаратной разработке Джон Тернус, объявили в корпорации. Он заменит Тима Кука, который руководит компанией почти 15 лет, а после ухода с должности займет пост исполнительного председателя.

«Это была величайшая привилегия в моей жизни — быть генеральным директором Apple и пользоваться доверием руководить такой выдающейся компанией. У Джона Тернуса мышление инженера, душа новатора и сердце лидера, действующего с честью и принципами. Он — визионер, чьи заслуги перед Apple более чем за 25 лет уже невозможно перечислить, и он, без всяких сомнений, именно тот человек, который должен вести компанию в будущее. Я не мог бы быть более уверен в его способностях и его характере и с нетерпением жду возможности тесно работать с ним в период этого перехода и в своей новой роли», — сказал действующий CEO.

65-летний Кук передаст полномочия в сентябре. Тернус, который курирует разработку ведущих продуктов, в том числе iPhone, iPad и Mac, станет третьим генеральным директором за всю историю Apple. Он станет CEO в непростое для корпорации время, когда Белый дом усиливает политическое давление, требуя перенести производство гаджетов в США. Помимо этого, новому руководителю предстоит выстроить стратегию развития в сфере искусственного интеллекта. Пока компания с трудом интегрирует эти технологии в свои продукты после серии неудач, отмечает The Financial Times.

Джон Тернус станет третьим CEO за всю историю Apple

Фото: Stephen Lam / Reuters

За последние 15 лет рыночная капитализация Apple выросла с $350 млрд до более чем $4 трлн. Выручка от продажи смартфонов составила сотни млрд долларов, а сервисы, в том числе App Store, Apple Pay и iCloud, стали приносить более $200 млрд в год. При Куке корпорация выпустила несколько новых и успешных продуктов, среди которых умные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods.

Тим Кук возглавляет Apple почти 15 лет

Фото: Michael Tran / AFP / Getty Images

Кук, пришедший в корпорацию в 1998 году, возглавил компанию в 2011-м, сменив на посту основателя Apple Стива Джобса незадолго до его смерти.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте