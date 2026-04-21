Тим Кук покидает пост главы Apple после 15 лет на этой должности. Корпорацию возглавит Джон Тернус

Новым генеральным директором Apple станет старший вице-президент по аппаратной разработке Джон Тернус, объявили в корпорации. Он заменит Тима Кука, который руководит компанией почти 15 лет, а после ухода с должности займет пост исполнительного председателя.

«Это была величайшая привилегия в моей жизни — быть генеральным директором Apple и пользоваться доверием руководить такой выдающейся компанией. У Джона Тернуса мышление инженера, душа новатора и сердце лидера, действующего с честью и принципами. Он — визионер, чьи заслуги перед Apple более чем за 25 лет уже невозможно перечислить, и он, без всяких сомнений, именно тот человек, который должен вести компанию в будущее. Я не мог бы быть более уверен в его способностях и его характере и с нетерпением жду возможности тесно работать с ним в период этого перехода и в своей новой роли», — сказал действующий CEO.

65-летний Кук передаст полномочия в сентябре. Тернус, который курирует разработку ведущих продуктов, в том числе iPhone, iPad и Mac, станет третьим генеральным директором за всю историю Apple. Он станет CEO в непростое для корпорации время, когда Белый дом усиливает политическое давление, требуя перенести производство гаджетов в США. Помимо этого, новому руководителю предстоит выстроить стратегию развития в сфере искусственного интеллекта. Пока компания с трудом интегрирует эти технологии в свои продукты после серии неудач, отмечает The Financial Times.