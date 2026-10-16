Nvidia и Apple оказались крупнейшими спонсорами строительства бального зала Трампа. Они выделили по 25 млн долларов

Компании Nvidia и Apple стали крупнейшими спонсорами строительства бального зала Дональда Трампа в Белом доме, обязавшись выделить по 25 млн долларов. Столько же пообещали семья Адельсон, один из крупнейших спонсоров Республиканской партии, и миллиардер Чарльз Эрген, сооснователь телекоммуникационной компании Dish Network. Об этом сообщает The Washington Post, получившая внутренние документы организаторов сбора пожертвований.

В распоряжении журналистов оказалась таблица с данными о 67 пожертвованиях на сумму более 10 тысяч долларов каждое. По состоянию на конец сентября общая сумма привлечённых частных средств достигла 333 млн долларов. При этом не менее 77 млн долларов поступили от спонсоров, пожелавших сохранить анонимность.

Самого Трампа в списке жертвователей нет, хотя ранее он утверждал, что лично участвует в финансировании проекта. «Всё это на сто процентов оплачивается мной и несколькими моими друзьями», — заявлял президент.

Расследование показало, что значительная часть денег поступила от компаний и бизнесменов, чьи интересы зависят от решений федерального правительства. По подсчётам The Washington Post, около половины пожертвований обеспечили компании или их руководители, имевшие государственные контракты во время второго президентского срока Трампа.

Пожертвования после решений властей

Nvidia стала одним из крупнейших спонсоров проекта в октябре 2025 года — примерно через три месяца после заключения соглашения с администрацией Трампа, позволившего компании продавать передовые микрочипы Китаю, несмотря на опасения в сфере национальной безопасности. При этом Nvidia попросила сохранить в тайне информацию о пожертвовании в размере 25 млн долларов. В компании заявили, что поддержка США не связана с её коммерческими интересами.

Ещё 25 млн долларов на строительство пообещал миллиардер Чарльз Эрген. Ранее Федеральная комиссия по связи США начала расследование в отношении принадлежащей ему EchoStar, пригрозив отозвать лицензии, необходимые для работы компании.

После встречи Эргена с Трампом и руководителем комиссии расследование прекратили. В декабре 2025 года бизнесмен обязался выделить на строительство бального зала 12,5 млн долларов, а в феврале — ещё столько же. Он также попросил сохранить свою анонимность. В мае 2026 года федеральные ведомства одобрили продажу части лицензий EchoStar компании AT&T.

Дочерняя структура финансово-технологической группы Rocket обязалась пожертвовать 10 млн долларов через три недели после того, как Федеральное агентство жилищного финансирования одобрило приобретение компанией ипотечного бизнеса Mr. Cooper. В Rocket заявили, что пожертвование и решение регулятора никак не связаны.

Компания Salesforce и её генеральный директор Марк Бениофф пообещали выделить в общей сложности 3 млн долларов. Между двумя пожертвованиями самой Salesforce армия США заключила с ней контракт стоимостью до 5,6 млрд долларов со сроком действия до 2035 года. По данным издания, это, вероятно, крупнейший государственный контракт в истории компании.

Пожертвование перед помилованием

Среди спонсоров оказалась и Изабела Эррера, дочь международного банкира Хулио Эрреры Велутини, которого в США обвиняли во взяточничестве. В сентябре 2025 года она обязалась пожертвовать на строительство 2,5 млн долларов, а в октябре перечислила первый взнос в размере 835 тысяч долларов. В январе 2026 года Трамп помиловал её отца.

Ранее Изабела Эррера также пожертвовала 3,5 млн долларов политическому комитету MAGA Inc., поддерживающему Трампа. Организация Campaign Legal Center обращалась в Федеральную избирательную комиссию с жалобой, предполагая, что женщина могла перечислять деньги от имени отца.

Стоимость строительства выросла до 600 млн долларов

По данным The Washington Post, более трёх четвертей средств на строительство поступили в виде обязательств пожертвовать не менее 5 млн долларов. Среди спонсоров также оказались Amazon, Microsoft, Comcast, Caterpillar, T-Mobile и криптовалютные компании.

Трамп ранее заявлял о намерении собрать на проект 400 млн долларов. При этом стоимость строительства нового Восточного крыла Белого дома, в котором разместятся бальный зал, офисы и подземный военный объект, к марту выросла до 600 млн долларов. Часть расходов, как выяснило издание, покрывается за счёт налогоплательщиков.

Пожертвования собирает некоммерческая организация Trust for the National Mall, которая перечисляет деньги на счёт Белого дома, находящийся под непосредственным контролем президента. В отличие от политических пожертвований, такие взносы не требуют обязательного публичного раскрытия имён спонсоров.

Представитель Белого дома Дэвис Ингл назвал жертвователей «замечательными американскими компаниями и щедрыми людьми», которые помогают улучшить президентскую резиденцию. Он также пообещал преследовать виновных в утечке документов. The Washington Post подчёркивает, что расследование не устанавливает прямой связи между пожертвованиями и благоприятными решениями администрации Трампа. Опрошенные изданием спонсоры, согласившиеся дать комментарии, отрицали наличие такой связи.