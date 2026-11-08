Одна из крупнейших сетей АЗС Подмосковья «Трасса» закрылась. У нее изымают 57 заправок, руководство арестовано за хищение топлива у МВД

Одна из крупнейших независимых сетей автозаправок Подмосковья «Трасса» полностью прекратила работу. Компания «Газпромбанк лизинг» изымает все 57 АЗС у оператора сети — ПАО «ЕвроТранс», которому грозит банкротство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство энергетики Московской области.

«Из 53 АЗС ПАО „ЕвроТранс“ бренд „Трасса“ не функционируют все 53 АЗС. В настоящее время собственник имущества компании — „Газпромбанк лизинг“ (АЗС предоставлялись ПАО „ЕвроТранс“ в лизинг) осуществляет изъятие всех 57 АЗС (53 — Московская область, четыре — другие субъекты РФ)», — сообщили в ведомстве.

По данным областного Минэнерго, 40 АЗС в Подмосковье уже опечатаны, а их сотрудники лишены доступа на объекты. Оставшиеся 17 заправок планируется изъять до конца недели. Власти Московской области ожидают решения правительства России о дальнейшей судьбе сети. В социальных сетях «Трасса», проработавшая на топливном рынке около 30 лет, сообщила о прекращении деятельности.

По данным владельца сети, около 1400 сотрудников отправлены в вынужденный простой с начислением 2/3 зарплаты, однако деньги им не выплачивают из-за ареста счетов компании. По той же причине невозможно исполнить требования судебных приставов. «В связи с фактическим прекращением работы АЗС наличные для функционирования офиса и операционной деятельности не поступают. Просрочены выплаты по аренде офиса, отключено электричество и интернет, организация фактически прекратила функционирование», — сообщили в областном Минэнерго.

Горячая линия «Трассы» недоступна, сайт сети отключен. Клиенты также не могут войти в личный кабинет мобильного приложения и пополнить топливные карты. По словам источников «Интерфакса» на топливном рынке, в последние недели руководство компании распродавало запасы топлива и сопутствующих товаров. Сейчас актив ожидает назначения внешнего управляющего.

«ЕвроТранс» занимал второе место по объему продаж топлива среди независимых операторов АЗС Москвы и Подмосковья. Помимо сети заправок компания управляла нефтебазой, парком бензовозов, заводом по производству стеклоомывающей жидкости и фабрикой-кухней. Продажа топлива на отдельных АЗС «Трасса» начала останавливаться еще летом на фоне финансовых проблем компании. Теперь оператор лишается самих заправок, которые находились у него в лизинге.

В сентябре по делу о хищении топлива у подмосковной полиции арестовали крупнейшего акционера «ЕвроТранса» Игоря Мартышова и других совладельцев компании: Николая Дорошенко, а также Сергея и Олега Алексеенковых. Среди фигурантов также оказался заместитель начальника подмосковного главка МВД, начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков. По версии следствия, топливо похищали при исполнении государственного контракта. Ущерб оценивался не менее чем в 100 млн рублей. На принадлежащие четырем акционерам 61% акций «ЕвроТранса» суд наложил арест.

Финансовые проблемы «ЕвроТранса» обострились весной 2026 года. К сентябрю компания допустила дефолты по всем десяти выпускам облигаций общим объемом 27,1 млрд рублей. По итогам первого полугодия ее чистый убыток составил 5,7 млрд рублей, а чистый долг достиг 77,1 млрд рублей. В октябре Сбербанк подал заявление о банкротстве «ЕвроТранса». Суд должен приступить к его рассмотрению 12 ноября. Кроме того, ФНС потребовала признать банкротом основную сбытовую структуру группы — ООО «Трасса ГСМ». Также суд взыскал с двух компаний около 4,3 млрд рублей в пользу структуры государственной «Зарубежнефти».

Еще в сентябре Минэнерго России инициировало обсуждение передачи активов «ЕвроТранса» под внешнее управление на основании указа Путина о защите критической инфраструктуры. Предполагалось, что управление заправками может перейти одной из крупных нефтяных компаний.

Ранее расследовательский проект «Система» установил связи бизнеса «Трассы» с окружением первого вице-премьера Дениса Мантурова и главы администрации президента Антона Вайно. В конце 2019 года среди совладельцев одной из компаний сети появились матери обоих чиновников, впоследствии продавшие свои доли. Мартышов, ставший крупнейшим акционером «ЕвроТранса», ранее работал с Мантуровым в «Оборонпроме».