ФНС потребовала банкротства юрлица сети АЗС «Трасса» в Москве и Подмосковье. Бизнес связывали с семьями Мантурова и Вайно

Федеральная налоговая служба потребовала признать банкротом ООО «Трасса ГСМ» — юрлица сети автозаправок «Трасса», одного из крупнейших независимых продавцов топлива в Московском регионе. Межрайонная ИФНС № 20 по Саратовской области направила заявление в Арбитражный суд Московской области. Двумя неделями ранее Сбербанк обратился в суд с требованием обанкротить материнскую компанию сети — ПАО «ЕвроТранс». Кроме того, 15 октября суд взыскал с двух компаний около 4,3 млрд рублей в пользу структуры государственной «Зарубежнефти».

По данным реестров, «ЕвроТрансу» принадлежит 96% ООО «Трасса ГСМ», еще 4% владеет Николай Дорошенко, заместитель председателя совета директоров группы. Генеральным директором «Трасса ГСМ» является Сергей Алексеенков. Заявления о банкротстве поданы в отношении двух разных юридических лиц одной группы. Размер налоговых претензий ведомства пока не раскрыт.

Как следует из бухгалтерской отчетности, за 2025 год выручка «Трасса ГСМ» составила 107,8 млрд рублей, увеличившись на 19,3% по сравнению с предыдущим годом. При этом чистая прибыль достигла лишь 215,9 млн рублей. Как подсчитал The Insider, рентабельность компании по чистой прибыли составляла около 0,2%: с каждых 100 рублей выручки она зарабатывала примерно 20 копеек.

15 октября Арбитражный суд Москвы взыскал с ПАО «ЕвроТранс» и ООО «Трасса ГСМ» около 4,3 млрд рублей по иску компании «ЗН Снабжение», входящей в государственную «Зарубежнефть». Эта сумма почти в 20 раз превышает чистую прибыль «Трасса ГСМ» за 2025 год. При этом взыскание касается обоих ответчиков, а не только дочерней компании. Иск поступил в суд еще в мае.

Дефолт по облигациям и уголовное дело против руководства

Финансовые проблемы «ЕвроТранса» обострились весной 2026 года. В апреле компания допустила задержки с выкупом «народных» облигаций у частных инвесторов. В июле она нарушила срок купонных выплат по биржевым облигациям, но вскоре погасила задолженность. В августе «ЕвроТранс» допустил первый полноценный дефолт, а к началу сентября фактический дефолт затронул все десять выпусков облигаций компании общим объемом 27,1 млрд рублей.

12 октября Сбербанк подал в Арбитражный суд Московской области заявление о признании ПАО «ЕвроТранс» банкротом. Аналогичное требование предъявила компания «Альфамонолит». Рассмотрение обоснованности заявления Сбербанка назначено на 12 ноября. Размер требований банка не раскрывается.

Финансовое положение группы резко ухудшилось. Согласно отчетности «ЕвроТранса» по МСФО, в первом полугодии 2026 года его выручка сократилась на 28,5%, до 76,6 млрд рублей. Вместо чистой прибыли в 3,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года компания получила убыток в размере 5,7 млрд рублей. Чистый долг группы достиг 77,1 млрд рублей.

В сентябре Мещанский суд Москвы арестовал основного акционера и председателя совета директоров «ЕвроТранса» Игоря Мартышова, а также нескольких руководителей компании, включая Олега и Сергея Алексеенковых и Николая Дорошенко. Их обвиняют в хищении топлива, предназначенного для служебного транспорта полиции Московской области. В рамках расследования также задержали начальника тыла областного главка МВД генерал-майора Сергея Малькова.

Государство обсуждало передачу активов «Трассы» под внешнее управление

Еще в сентябре Минэнерго предложило передать активы «ЕвроТранса» под внешнее управление на основании нового указа Путина о безопасности критической инфраструктуры. Речь шла о сети из 57 автозаправочных комплексов, нефтебазе и парке бензовозов. Ведомство обосновывало инициативу необходимостью обеспечить безопасность объектов хранения нефтепродуктов. Среди обсуждавшихся вариантов была передача активов одной из крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний.

У сети «Трасса» ранее обнаружили связи с окружением первого вице-премьера Дениса Мантурова. В марте 2025 года The Insider рассказывал о расследовании проекта «Система», согласно которому связанные с Мантуровым структуры участвовали в финансировании и управлении заправочным бизнесом. В частности, в конце 2019 года среди совладельцев одной из компаний сети появились матери Мантурова и главы администрации президента Антона Вайно.

После начала полномасштабной войны эти доли были проданы. Крупнейшим акционером «ЕвроТранса» стал Игорь Мартышов, ранее работавший вместе с Мантуровым в «Оборонпроме». Авторы расследования пришли к выводу, что компания оставалась под влиянием команды первого вице-премьера.

В 2023 году «ЕвроТранс» вышел на биржу и начал активно привлекать средства частных инвесторов. По данным «Системы», около 90 тысяч россиян вложили в облигации компании 11 млрд рублей. Теперь финансовый кризис оператора сопровождается требованиями кредиторов о банкротстве, уголовным преследованием его руководителей и обсуждением государственного вмешательства в управление активами.