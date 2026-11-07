Вложения в российскую недвижимость за девять месяцев упали на треть, до 565 млрд рублей — «Коммерсантъ»

За январь — сентябрь 2026 года инвесторы вложили в российскую коммерческую и жилую недвижимость 565 млрд рублей — на треть меньше, чем годом ранее. Такие подсчеты консалтинговой компании IBC Real Estate приводит «Коммерсантъ». Число сделок за этот период сократилось на 28%, до 168. В CORE.XP фиксируют менее резкое падение — на 12%, до 600 млрд рублей.

Опрошенные изданием эксперты объясняют спад дорогими кредитами, высокой налоговой нагрузкой и нехваткой качественных объектов. Кроме того, банковские вклады сейчас приносят больше, чем вложения в недвижимость. По оценке NF Group, средний срок окупаемости проектов вырос с 9 до 12–15 лет.

Сильнее всего интерес инвесторов упал к складам — из-за риска потерять объект и подорожавшей страховки после участившихся атак беспилотников. Объем сделок с логистическими комплексами в третьем квартале при этом вырос более чем вдвое, до 123 млрд рублей, однако около 86% из них пришлось на продажу активов компании Raven Russia. Инвестиции в гостиницы снизились на 41%, до 35 млрд рублей, в офисы — на 22%, до 195 млрд рублей.

По прогнозу IBC Real Estate, по итогам 2026 года объем инвестиций в недвижимость составит 850–900 млрд рублей против 1,2 трлн рублей в 2025-м. В NF Group также считают, что предпосылок для резкого роста вложений до конца года нет.

5 ноября сообщалось, что российские страховщики начали брать на себя риски ущерба от атак беспилотников без участия государственной Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Лимит покрытия по таким договорам составляет 100–700 млн рублей на объект, тогда как у РНПК для большинства отраслей он достигает 10 млрд рублей. В сентябре Банк России принял решение докапитализировать РНПК на 165 млрд рублей после того, как ее выплаты и резервы по рискам терроризма и диверсий превысили 100 млрд рублей.